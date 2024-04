AV pide reunir aos grupos políticos para valorar a compra do Frendoal de Aldán

A concelleira de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, vén de rexistar un escrito no Concello de Cangas demandando que por parte do Goberno municipal se concrete unha reunión con representantes de todos os partidos da Corporación para concretar unha oferta de compra da finca do Frendoal de Aldán, popularmente coñecida como “Bosque encantado”. Propón que esa xuntanza se faga “con asesoramento xurídico municipal” e que posteriormente se concrete unha reunión cos actuais propietarios “para poder chegar a un acordo para a adquisición de este ben patrimonial tan emblemático e representativo para o pobo de Cangas”, que estaría outra vez á venda.