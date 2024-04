El PP insiste en que se pueden hacer eventos culturales dignos con menos dinero

El grupo del PP de Moaña, ante las críticas de la Asociación de Jazz y la concejala de Promoción Económica, Coral Ríos, en la polémica por los gastos en Cultura, asegura que sigue manteniendo las frases de que “gastar 15.000 euros nun festival de jazz é unha burrada” y que “estes eventos se poden facer de xeito digno con menos cartos” , que nada tiene que ver con la empatía ni con el trabajo de nadie y no van en detrimento de ningún trabajador.

Insiste en que sí se puede hacer un evento digno con menos dinero, con menos grupos o menos días y que lo que se organice sea con músicos profesionales que dignifiquen el sector sin ningún tipo de dfetrimento: “Para entendernos claramente nos referimos a un evento de calidade máis pequeno e polo tanto, menos costoso, é bastante simple de entender”. Añaden que así hay más dinero público para otros eventos y asociaciones y se reparte más justa y equitativamente entre todo el tejido cultural de Moaña, “que tamén dignifican co seu traballo a nosa cultura”.

A la concejala le piden que no invente, que nadie habla de mover partidas y que es mentira en lo que ella insiste de que el PP en una moción mantuvo que quiere suprimir el festival de jazz y quitar dinero de sus áreas: “A nosa moción non dí nada o respecto, foi na nosa réplica onde lle afeamos o goberno do BNG que gastara 15.000 euros no Festival de Jazz, ou pagara 40.000 a Siza polos proxectos do ascensor da Martinga ou gastara 18.000 € nun radar demostra que o goberno sí destina cartos para o que quere. Iso foi o que dixemos. Foi ela quen sin vir a conto, dixo na comisión que o PP quería suprimir o Festival de Jazz e iso é mentira”.

Respecto a la última respuesta en prensa de la edil de que no se pueden mover partidas de cultura, “non hai por donde collela” y recuerda que ella se gastó 50.000 euros en tres eventos el año pasado y que se le debería caer la cara de vergüenza porque hay asociaciones que sólo han recibido miserias. Dicen que un ejemplo de dignificar es convocar el Consello Municipal de Cultural del que en 7 años no se ha sabido nada.

