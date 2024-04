El agua a través de un violín

Nacida en Burgos en 1984, Blanca Altable es una destacada violinista y compositora en el panorama de la música tradicional castellana, que ha dado su propio estilo a este instrumento, rítmico, elocuente, apasionado y emotivo. Llega a Cangas para ofrecer este viernes, en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela (21:00 horas) su último álbum en solitario “Las formas del agua”. Estará ella sola sobre un escenario en el que ofrecerá todo un espectáculo ya que Blanca Altable trabaja con las manos, el violín, la voz, canta, y también trabaja con los pies, con los que maneja los loops y la electrónica.

En esta segunda obra en solitario, la violinista muestra su compromiso con la naturaleza a través de la música. El folclore es su territorio expresivo y se inspira en diversas tradiciones y enfoques de este estilo, combinados con su propia expresión como artista y el folclore de su tierra natal, Castilla, para hacer un folk universal que bebe de muchas fuentes y no pertenece a ninguna. “Las formas del agua” son nueve tracks “My lion mamma lion”, “Drops”, “Under the sea”, “Inbocacción”, “Nubola”, “Dew”, “Floating” , “Niño del invierno” y “Ice in my mouth”, que suponen una verdadera inmersión por el nuevo camino compositivo de la música burgalesa y que tejen una sinfonía postfolk y postminimalista. La belleza se entrelaza con la vanguardia a través de las capas de su violín, voz y percusión.

Imagen ue ilustra el nuevo disco "Las formas del agua". / Omitsu Issey

Este segundo álbum de la burgalesa está precedido de otro también en solitario “Somos polvo” (2021), con el que sigue profundizando en las posibilidades sonoras de su violín, fiel a sus influencias de la música tradicional, la composición electroacústica y el minimalismo.

La artista creó varios proyectos musicales como Blanca Altable&Chuchi Alcuadrado, Cira Qu, el dúo de violines CastellanAs y su espectáculo visual y sonoro “Somos polvo”, con el que lanzó su primer álbum en solitario. Fue premio nacional del Injuve (Instituto de la Juventud) en 2010, colaboró con RNE representando a España en el 32º Festival Folk de la EBU en Croacia y ha trabajado con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en África, con músicos de Kenia, Sudáfrica, Seychelles y Sudán. Además de su trabajo como música, dedica su vida profesional a la enseñanza del violín y en la actualidad dirige el Taller de cuerdas populares, sobre violín popular.

Suscríbete para seguir leyendo