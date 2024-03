Cangas impone su voluntad sobre la amenaza de lluvia y desfila con la procesión de la Santa Cena

Parecía que no. Que la procesión de la Santa Cena de la Semana Santa de Cangas se iba a tener que quedar sin recorrer las calles del centro del municipio y con sus pasos en el interior de la iglesia. Pero al final no fue así. En una decisión no exenta de cierto riesgo, las cofradías y hermandades decidieron echar un pulso al mal tiempo y al filo de las ocho de la tarde decidieron que sí, que sí se salía. El cielo parecía dar una tregua y finalmente la procesión salió del interior de la excolegiata. Con un trayecto más reducido, sin la escenificación que se estrenó el año pasado y con menos imágenes de las que son habituales, pero suficiente para cumplir con la tradición y con el deseo de cofrades y fieles.

A lo largo de la misa en el interior de la excolegiata en el exterior apenas dejó de llover. A veces solo con la molesta poalla y en otras ocasiones con algo más de fuerza. Al concluir el oficio religioso el párroco, Severo Lobato, solicitaba un poco de paciencia a fieles y asistentes para que las hermandades evaluasen la situación y decidiesen si era viable arriesgarse o no. En un primer momento parecía claro que la Santa Cena tendría que quedarse en la excolegiata. Tanto fue así que los integrantes de la Hermandad del Cristo Resucitado procedieron a colocar dentro del propio templo el manto, la caña de mando y la corona de espinas sobre su imagen del Cristo del Perdón. Una escenificación que en circunstancias normales se realizaría en el atrio dentro de los prolegómenos de la procesión.

El espectacular paso de la Última Cena del Señor, de finales del siglo XIX y del maestro Cerviño. / Santos Álvarez

No obstante, la lluvia cesó y se abrió algún claro en el cielo que invitaba a cierto optimismo. Después de algunos minutos de incertidumbre y dudas se dio orden de preparar los pasos y que la procesión pudiese recorrer el centro de la villa. Para minimizar riesgos se optó por un trazado más corto: se bajó por la Rúa Real, a continuación se rodeó la Alameda Vella y a la altura de la plaza de abastos se enfiló directamente de nuevo hacia la Rúa Real, sin rodear el mercado. Tampoco salieron todos los pasos: el Cristo del Perdón se quedó finalmente en la iglesia, al igual que el de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos [una talla de la Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y que está en proceso de conservación].

Los más pequeños también participan de la tradición de la Semana Santa de Cangas. / Santos Álvarez

La amenaza meteorológica también forzó a prescindir de parte de la escenografía que se estrenó en 2023. Una escenificación incluía la representación del momento en el que el prefecto Poncio Pilatos se lava las manos para desentenderse de la suerte de Jesucristo y la lectura de este pasaje del Nuevo Testamento.

Finalmente la procesión salió pasadas las ocho de la tarde, encabezada por el paso la Última Cena del Señor, de la Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes. Se trata un espectacular conjunto, que se desplaza sobre ruedas, y que fue diseñado por el escultor Ignacio Cerviño a finales del siglo XIX para representar la última cena de Cristo con sus apóstoles. Por detrás venía la Banda de Cornetas e Tambores de Cangas, nazarenos de varias hermandades y dos pasos de la Venerable Hermandad de los Dolores y la Soledad: Nuestro Señor de la Salud en su Flagelación, una de las imágenes más recientes de la Semana Santa canguesa ya que se estrenó en 2019, y la talla de la Virgen de los Dolores, de principios del siglo XIX, que marchó bajo palio y portada por 26 costaleros.

La imagen de los Dolores, bajo palio, en la procesión. / Santos Álvarez

Cerrando la procesión marchaba el párroco; representantes de las distintas cofradías y hermandades; las concejalas del gobierno municipal Iria Malvido, Pilar Nogueira y Aurora Prieto; y la Banda de Música Bellas Artes de Cangas.

El cielo finalmente brindó una tregua más que suficiente para que la procesión pudiese recogerse sin contratiempos y sin la presencia de la lluvia. Los tres pasos que desfilaron ayer en la Santa Cena entraron en la excolegiata entre las 21.15 y las 21.30 horas entre los aplausos de los asistentes. Ayer la afluencia de fieles y visitantes a la procesión no fue tan numerosa como de costumbre precisamente por las condiciones meteorológicas y muchos optaron por retirarse al final de la misa.

Un momento de la celebración religiosa en el interior de la excolegiata de Cangas. / Santos Álvarez

El Viernes Santo, un día de procesiones desde el alba hasta la madrugada

La amenaza del cielo se mantiene para hoy. El Viernes Santo es sin duda la jornada más intensa y de mayor fervor religioso en la Semana Santa canguesa. Las procesiones comenzarán al alba y se prolongarán hasta la madrugada del sábado. A las siete de la mañana saldrá la marcha de las “Tres negaciones de San Pedro”, que representa de manera teatralizada el famoso pasaje bíblico en el que Jesucristo dice aquello de “esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces”. Al concluir habrá una chocalatada popular para recuperar fuerzas porque a las 10.30 horas sale el Santo Encuentro, que es una de las tradiciones más arraigadas en Cangas y que representa el camino al Calvario.

Aquí salen las imágenes articuladas creadas a finales del siglo XIX por el escultor Ignacio Cerviño, como la de “Francisquiño da ferramenta”, los sayones, San Juan Apóstol o las “santas mujeres”. Toda la escenificación contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música Bellas Artes, Banda de Gaitas María Soliña, Banda de Cornetas e Tambores y la hermandad romana Legio Berobreo. En el caso de que la meteorología impida celebrar el Santo Encuentro, desde la Cofradía de la Misericordia avanzan que se realizarán diversos toques de tuba y redobles de tambor en las inmediaciones de la iglesia de Cangas.

La Banda de Tambores e Cornetas no dudó en mojarse bajo la lluvia. / Santos Álvarez

A las 18.00 horas los actos se trasladan al interior de la excolegiata, con el conocido como “sermón de las siete palabras” y el desenclavo de la cruz. Después comenzará la procesión del Santo Entierro, que incluye una talla del Cristo yacente del maestro Cerviño.

El culmen será a medianoche, con la conocida Procesión del Silencio, una marcha en la que recorrerán las calles del centro cangués los pasos del Cristo del Consuelo y el Cristo de la Buena Muerte, este último portado a hombros por integrantes de Protección Civil Cangas.

Desenclavo en San Martiño y Santo Entierro en O Carme En Moaña el Viernes Santo se celebran los principales actos religiosos de toda la Semana Santa. En la parroquia original de San Martiño, a las 20.00 horas de hoy, tiene lugar el tradicional desenclavo, que data del año 1673 y que este año se potencia tratando de atraer a más fieles con la instalación de carteles. Por su parte en O Carme, a las 20.00 horas de hoy, saldrá la procesión del Santo Entierro, que recorrerá las céntricas calles Ramón Cabanillas y Concepción Arenal.

Suscríbete para seguir leyendo