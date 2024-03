Cangas sintió el calor de la Virgen de los Dolores

El buen tiempo competía en ánimo con la procesión de la Virgen de los Dolores, patrona de la villa. El festivo local había obliga al asueto y también trae de otros lares gentes de toda condición, que ya tienen en Cangas su “retiro” de Semana Santa. Desde muy temprano había gente en las playas, y calor para soportar el agua aún fría de ese mar que no hace nada aún se retorcía y que amenaza con hacerlo durante la Semana Santa. El año pasado la procesión de la Virgen de los Dolores se vio afectada por la lluvia, que cayó de forma impenitente y frustró el trabajo de muchos durante meses. Este año ya no había nadie pendiente de los cúmulos ni de los stratus. Era algo que se había ganado, después de un otoño y un invierno con alerta naranja casi permanentemente. Así que la procesión de los Dolores estaba para salir a lo grande: rodeada de fieles y de curiosos que se amontonan a lo largo del trayecto. La Hermandad de los Dolores y la Soledad llevaba años esperando un día semejante. Y es que después de la pandemia vino la lluvia y después el conflicto con el párroco Severo Lobato. Sí que ayer se salió si ninguna carga más que los casi mil kilogramos que tienen que levantar los 30 portadores de la mencionada cofradía.

Fieles durante la procesión, que transcurrió toda de noche. | // GONZALO NÚÑEZ / Juan Calvo

Con todo, la misa solemne se hace demasiado larga. Prevista para las 20.00 horas se extiende en el tiempo, se recrea en los rezos de unos fieles entregados a la causa, se anotan los padrenuestros y las avemarías y se canta en voz baja a la patrona, a la que en Cangas se le tiene una fe inconmensurable. Tarda en salir la procesión. Siempre hay alboroto poco antes de salir del templo. Primero hay que retirarla de donde está expuesta sin que la imagen sufra daños. Antes, los más piadosos le rezan y también procuran que la Virgen luzca como tiene que lucir. En la tarde-noche, el calor del día se había ya atemperado. Incluso no sobraba una chaqueta ni la mantilla española que se acostumbra a lucir en estas procesiones de Semana Santa.

La Banda de Música Bellas Artes en el tradicional concierto en el atrio de la excolegiata | // GONZALO NÜÑEZ / Juan Calvo

El templo olía a agua bendita, incienso y cera quemada. En la puerta esperaban los cofrades mayores y también los pocos políticos que acudieron a la procesión de la Virgen de los Dolores. Allí estaban dos concejalas socialistas, la portavoz del grupo, Iria Malvido, y la edil de Policía y Emergencias, Pilar Nogueira. El jefe de porteadores decidía el lugar en el que se tenía que poner cada uno de los 30 que iban a soportar los casi mil kilogramos de este paso de Semana Santa. No es fácil porque la imagen tiene que ir equilibrada en alturas por delante y por atrás, pero evitar cualquier riesgo. Al pie de la puerta principal se vendían velas y cirios para la ocasión y la Banda de Música Bellas Artes dejaba oír algún instrumento.

Capuchones de Los Dolores cubriendo las calles. / Juan Calvo

El paso de la Virgen de los Dolores salió sin dificultad del templo, engalanado con orquídeas y datrovio que rodeaban la imagen con hermosos candelabros que lucían en la noche gracias a las potentes baterías con las que cuenta el paso de un tiempo a esta parte. Sonó el himno nacional que interpretó la banda de música a su salida, a la que siguieron los cientos de flashes de fotógrafos aficionados que esperaban a la Virgen como aquellos peregrinos que asaltan la Virgen del Rocío. Aquí, en Cangas, el fervor es más comedido, aunque se empieza a ver con frecuencia capuchones con los pies descalzos, que en apariencia son jóvenes . Ya no hay peligro de bajar por la calle Real con el paso a cuestas. Los tendidos eléctricos y de teléfono se levantaron y ya no hay peligro de que la imagen tropiece en las alturas. En el trayecto por la calle Real es donde se desatan las emociones, donde desde los balcones se reza y se admira a la Virgen de los Dolores. Un poco más abajo, en el cruce con la calle O Hío, una mujer emocionada lloraba mientras lanzaba un beso tras otro a la imagen. Ella lleva el nombre de Lola y de apellido Fontán. Es de A Coruña y lleva 30 años viviendo en Vigo, pero desde hace 4 años no se pierde la procesión de la Virgen de Los Dolores. “Las procesiones de Cangas tienen algo muy cercano. Llegan al alma. Intento no emocionarme, pero no puede evitarlo”, comenta entre sollozos Lola Fontán, que vino con su familia y algunos amigos ya de mañana a pasar el día en Cangas.

Al llegar al final de la calle Real, los 30 porteadores de la Hermandad de los Dolores realizaron un giro de 360 grados del que estuvieron atentos los cientos de feligreses que flanqueaban las calles para ver pasar el fervor de Semana Santa, que no hacía más que empezar. Tras ese giro, la procesión enfiló la calle de Eduardo Vincenti y prosiguió por Montero Ríos para dar la vuelta a la Alameda y regresar a la ex colegiata, un templo que rebosaba religiosidad, pero también ajetreo. Antes de entrar en la excolegiata se levantó a pulso el paso de la Virgen de los Dolores, siguiendo la tradición.

Las largas jornadas de Semana Santa no habían hecho nada más que empezar y aún había mucho que preparar para los próximos días. Mañana es Domingo de Ramos y sale en procesión la Borriquilla.

Suscríbete para seguir leyendo