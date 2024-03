Comesaña reclama a la alcaldesa que ponga a disposición de Sanidade los terrenos para el CIS

Parece que la Consellería de Sanidade ha perdido la paciencia. Harta de esperar que el Concello de Cangas ponga a disposición del Sergas los terrenos necesarios para construir un Centro Integral de Saúde, el conselleiro Julio García Comesaña se dirigió a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) para exponerle por primera vez desde su toma de posesión lo que “xa levamos anos reclamando aos sucesivos gobernos locales de Cangas a importancia da posta a disposición por parte do Concello dunha parcela na que a Xunta de Galicia poda edificar esta importante infraestructura”.

García Comesaña señala que se trata de una infraestructura muy pensada y muy aguardada, que está planificada desde la presentación en 2018 del Estudio de Necesidades para Cangas y Moaña, un documento que conta con la participación de todos los profesionales de las estructuras sanitarias implicadas, así como con las administraciones locales, asociaciones de pacientes y de usuarios y que fue posteriormente ratificado con su inclusión dentro de la fase 1 del Plan de Infraestructuras de Atención Primaria, aprobado por el gobierno gallego en octubre del año 2021 para ordenar sus prioridades en la construcción de nuevos centros de salud.

“A vontande da Xunta de investir en infraestructuras de atención primaria está fora de toda dúbida, cunha aposta de maís de 150 millóns de euros desde 2009 e ten a expresión máis achegada na execución no veciño concello de Moaña dunha obra de más de 8 millóns de euros para construir, precisamente, o outro dos centros proxectados no Estudo de Necesidades presentado en 2018: o centro de saúde de Sisalde”, se señala en la carta.

Para el conselleiro Julio García Comesaña es importante resaltar, según se señala en la misiva dirigida a la alcaldesa canguesa, que el CIS proyectado para Cangas tiene un plan funcional que fue actualizado y remitido al Concello en febrero de 2022, que contempla urgencias de Atención Primaria con consultas, salas de observación, radiología digital, laboratorio, telemedicina; una base del 061, áreas de odontología y salud bucodental, de salud mental, de atención a la mujer o de farmacia; un área integral de rehabilitación con consultas de fisioterapia, cabinas de tratamiento o gimnasio; una sala para rehabilitación cardiaca; espacios para el servicio de hospitalización a domicilio o para prestación de otras especialidades médicas y también una unidad de hemodiálisis con capacidad para 32 pacientes, que evitaría muchos desplazamientos a la población del Morrazo.

En la misma carta se asegura que un plan funcional de envergadura del diseñado para Cangas requiere de una colaboración a su altura por lo que la única opción que maneja el gobierno gallego es la expresada desde hace años: la puesta a disposición por parte del Concello de una parcela con una edificabilidad de 4.900 metros cuadrados en la zona de A Rúa. “Isto permitiríanos asinar por fin un convenio que habilitaría á Xunta para iniciar os trámites de construcción

. En consecuencia desde la Xunta “cremos que a veciñanza de Cangas no pode agardar máis, despois de seis anos de inacción por parte do Concello. Compre ter canto antes unha proposta de parcela para iniciar os trámites que permitan ofrecer a pacientes e profesionáis unas instalacions máis confortables e humanizadas e un incremento da carteira de servizos e dos dispositivos asistenciais. O compromiso do gobernó gallego con este proyecto e máximo e agardamos que, por fin un gobernó local de Cangas o corresponda cun compromiso á altura por parte de administración” explica en la misiva que dirige a la regidora local.

Por otra parte, la asociación A Voz da Sanidade de Cangas protagonizó ayer una nueva concentración de los martes ante el Centro de Salud en la que, además de incidir en las deficiencias sanitarias, se informó de la situación por la que pasa el hospital Povisa de Vigo, de referencia para Cangas y Moaña, por la dimisión de especialistas y entiende que el Sergas no debe de renovar el convenio. Corearon consignas a favor de las sustituciones en las vacaciones, consulta de pediatría de mañana y de tarde y listas de espera a la papelera.

Gestido apuesta por Amgecabe y dice que la carta debió de venir acompañada por una fecha de reunión

El gobierno local apuesta por la modificación puntual de terrenos en A Rúa para ceder los terrenos a la Consellería de Sanidade, a través del proyecto de la sociedad Amgecabe, por el que consigue los terrenos gratis, algo más de 11.000 metros cuadrados. Con esta solución está de acuerdo no solo el gobierno municipal, sino también la única concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas. Así se conforma una mayoría suficiente para conseguir lo que quiere la sociedad Amgecabe, que el pleno manifieste su apoyo público al proyecto urbanístico, que incluye zona comercial y de ocio. La modificación puntual propone 19.925 metros cuadrados para uso terciario, 11.025 metros cuadrados para equipamiento; 1.180 para uso dotacional o zona verde y 10.858 para suso dotacional, sistema general y local de infraestructura de comunicación. Una vez que esté garantizado el apoyo, el siguiente paso es el de realizar el proyecto y trasladarlo a la Xunta de Galicia para que de el visto bueno a la modificación puntual. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), afirma que estos son los pasos que el gobierno local va a seguir para conseguir los terrenos y considera que la carta remitida por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, debía de ir acompañada de una fecha de reunión de ambos, para abordar diversos asuntos que Cangas y la comarca de O Morrazo tiene pendiente con Sanidade, “se tanta prisa ten por facer o centro”, manifiesta Antón Iglesias (BNG). Esos problemas son el centro de salud O Hío-Aldán y el consultorio de O Hío. El Concello convocó el Consello Municipal de Saúde para el día 2 de abril a las 19.00 horas.

