Frigoríficos del Morrazo amplía sus instalaciones con nuevos muelles de carga y descarga

La junta de gobierno del Concello de Cangas concedió licencia municipal en su sesión de ayer a Frigoríficos del Morrazo para la ampliación de sus instalaciones dentro del espacio que ocupa en suelo que es competencia de la Autoridad Portuaria de Vigo. No fue una licencia fácil, ya que el hecho de que en diciembre de 2019 el Tribunal Supremo anulara el Plan de Usos del Puerto de Vigo deja en una situación de inseguridad jurídica grande a todas las empresas situadas dentro del citado ámbito.

Espacio de O Salgueirón que el Concello quiere que quede fuera del Plan de Usos del Puerto de Vigo. | // S.Á. / JUan Calvo

El Concello acordó otorgar la licencia, a pesar de esta inseguridad jurídica, porque hay antecedentes de sentencias judiciales que así lo aconsejan, siempre que el proyecto esté aprobado por la Autoridad Portuaria de Vigo y que la actividad sea compatible con el Plan de Usos y se mantiene la concesión por parte del Puerto, en este caso del de Vigo. La licencia cuenta con todos los informes técnicos favorables.

Frigoríficos del Morrazo proyecta una ampliación de 1.045 metros cuadrados del establecimiento que actualmente tiene 10.960 metros construidos. El objetivo de la ampliación es mejorar las prestaciones de la planta en los que se refiere a carga y descarga, generando 3 nuevos muelles, las condiciones de la zona administrativa, con su reubicación y dotarla de nuevos locales y las condiciones de accesibilidad a la zona administrativa con la implantación de un ascensor a la planta alta. Para ello se ampliará el establecimiento en tres zonas: muelles en planta baja, oficinas en planta alta, y almacén, taller y zona de carga y de baterías en un nuevo edificio exento. Según señala el proyecto, para realizar estas mejoras será necesario demoler varias zonas, como la que ocupan los vestuarios exteriores existentes. Queda excluido de este proyecto revisar o justificar las condiciones actuales del establecimiento e existente.

En el año 2023, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, autorizó el 13 de julio las obras de mejora de las instalaciones de Conservas y Frigoríficos del Morrazo, dentro de la concesión de la que es titular en Cangas, denominadas “Mejora técnico-sanitarias”.

No es baladí la licencia municipal para una obra que se construya dentro del suelo donde tiene competencias la Autoridad Portuaria de Vigo. Y no lo es porque en el año 2010 hubo sus más y sus menos entre el Concello de Cangas y la conservera, precisamente cuando estaba en la alcaldía una nacionalista, Clara Millán. En ese momento, el Concello abrió expediente a la empresa por levantar en O Salgueirón, sin licencia municipal, una instalación metálica prefabricada de dos planta de 15 metros de alto, cinco de ancho y cinco de altura, lo que supone un volumen edificado de 375 metros cúbicos. En ese momento se aseguraba que los informes técnicos apuntaba a que dichas obras podían constituir una infracción de la Ley do Solo, sobre ordenación urbanística y protección del medio rural. La denuncia había sido interpuesta por particulares y el Concello envió al inspector de obras para certificar los trabajos. La citada instalación era provisional y desmontable y contaba con el permiso de la Autoridad Portuaria de Vigo. De ahí que ahora se cuiden todos los detalles por parte de una y otra parte, para evitar confrontaciones.

Frigoríficos de O Morrazo es una empresa que tiene gran implicación en el municipio, referente del sector en toda Galicia que es sponsor del equipo de balonmano de Cangas y principal patrono de la bienal de arte de Cangas, Arte no Morrazo, de cuenta con un gran prestigio.

Una licencia pendiente de un Plan de Usos fallido

Todo el espectro político de Cangas considera necesaria y urgente la aprobación de un nuevo Plan de Usos del Puerto de Vigo, que ofrezca también una solución diferente a la propuesta en el primer documento, respecto sobre todo a lo que es O Salgueirón. La causa de la anulación del Plan de Usos del Puerto de Vigo, que había sido aprobado en mayo de 2015, es que el documente adolece de una evaluación de impacto ambiental pese a tener la Autoridad Portuaria competencias en áreas protegida, como las aguas adyacentes a las islas Cíes o la ensenada de San Simón. En su momento, el Concello de Cangas alegó contra el citado plan. El principal motivo de las discrepancias radica en que la propuesta no aparecía desafectada la zona comprendida entre Frigoríficos de O Morrazo y A Congorza, en el ámbito de Massó, un área de interés marítimo terrestre con múltiples recursos que es preciso conservar y potenciar, según indicaba en sus alegaciones el Concello de Cangas, que no fueron tenidas en cuenta.

