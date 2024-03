Cangas abre plazo para obtener el permiso de conducir taxis en su término municipal

“El interés creciente de ciudadanos para obtener el permiso de conducir autotaxis” ha llevado al Concello de Cangas a convocar las pruebas para obtener el certificado de aptitud profesional para poder ejercer en su término municipal. Las bases reguladoras del procedimiento fueron aprobadas por la Xunta de Goberno Local y el texto íntegro publicado ayer en el tablón de anuncios municipal y el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

El plazo para presentar solicitudes es de diez días hábiles, a contar desde hoy, por lo que finaliza el próximo 27 de marzo. El modelo de solicitud está a disposición en la sede electrónica del Concello de Cangas y también podrá recogerse en el mostrador de información del consistorio. Junto con la solicitud deberá aportarse copia del DNI y del carné de conducir, así como el justificante de pago de la tasa por derecho de examen.

El objeto de las bases es regular el procedimiento para obtener el permiso municipal de conductor o conductora de autotaxi en vehículos adscritos a las licencias municipales, un “requisito indispensable” para ejercer como tal. Entre las condiciones exigidas figuran ser mayor de 18 años y no exceder la edad legal de jubilación, poseer el permiso de conducir en vigor, no padecer enfermedad o impedimento para el ejercicio de la profesión ni ser consumidor habitual de drogas o alcohol y no estar inhabilitado para ejercer de taxista. Los candidatos responderán a un examen tipo test con 20 preguntas sobre conocimiento del término municipal, seguridad vial, primeros auxilios o lengua gallega, entre otras.