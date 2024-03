El Náutico ensalza a la mujer

El Náutico Rodeira se sumó a la conmemoración del Día de la Mujer 8-M y organizó una velada en la que cinco mujeres vinculadas al mar mostraron sus impresiones:Kathe Gavira, bióloga; María Jesús Acuña (naviera Nabia), Pilar Nogueira (redera), Eva Cordeiro (patrona) y María José Bermúdez (remera).

Kathe Gavira, que navegó en las aguas polares de Islandia, Noruega y Groenlandia en busca de ballenas, auroras e icebergs durante 5 años. Actualmente está embarcada en atuneros cerqueros de los océanos Índico, Atlántico y Pacífico. Directora de Departamento de Ciencia y Sostenibilidad, impulsa y coordina proyectos colaborativos con ONGS e instituciones científicas para incrementar el conocimiento de los océanos. El mar lo es todo para ella, es su estilo de vida, su pasión, así lo expresó. "Mi profesión y relación con el mar ya se remonta a mi infancia, la práctica de deportes náuticos, gusto por la fauna marina. Mi primera experiencia en Islandia fue dura pero sentí que era lo que me gustaba a pesar de todas las dificultades". Tiene claro que el papel de la mujer cada vez es más visible empezando a normalizarse la figura de la mujer liderando todo tipo de puesto de trabajo. Sobre todo, liderando puestos de responsabilidad en el sector marítimo.

Susi Acuña representa a la única naviera del transporte de pasajeros con mujeres en todos los puestos -incluido marinera y patrona-y se ha convertido en referencia en Galicia. Isleña y apasionada del mar, se encarga y dirige con enorme orgullo su particular empresa con tradición familiar. El mar era su medio para entrar y salir de su isla, isla a la que describe con profundo sentimiento. El mar forma parte de su vida y al final se ha convertido en su medio de vida, lo que ella siempre quiso y le hace disfrutar. Ha experimentado el escepticismo de muchos hombres al liderar su empresa. Siempre tuvo claro que los derechos de la mujer serían los mismos que los de un hombre al desempeñar el mismo trabajo. Y lo sigue manteniendo. Hoy en día, asegura que son los hombres los que quieren hacer equipo en la tripulación con una mujer, por sus muchas cualidades, entre ellas, la capacidad de esfuerzo, trabajo y organización.

Pilar Nogueira, presidenta desde 2015 de las rederas de Cangas, dice que su oficio está poco valorado y debería contar con salarios más altos.Toda su familia está ligada al mundo del mar. Lleva en este oficio desde los 15 años por tradición familiar. Todas las mujeres de su familia paterna se dedicaban a este oficio. Recuerda que cuando era niña iba los fines de semana con su abuela que ya era redera y fue de ella de quien aprendió poco a poco el oficio hasta hoy, que se dedica profesionalmente a ello.

Por su parte Eva Cordeiro se mostró marinera orgullosa y dijo que el mayor obstáculo está en sentir apoyo de las administraciones. Lleva de marinera en la cofradía de Cangas desde los 25 años, en el oficio del marisqueo, andando a la almeja, erizo, nasas y algas. Lleva de marinera desde octubre de 1998, e incluso trabajó hasta los seis meses de embarazo embarcada sin suponer un problema para ella. Como marinera, el mar es su elemento vital. "Lo busco cada vez que no lo tengo ahí". Reconoce que es un medio profesional que no era a lo que aspiraba cuando era más joven. Eva Cordeiro habla del impacto del cambio climático en los recursos marinos además de la falta de conciencia ante un problema tan grave como es la contaminación. Expresa su preocupación y le gustaría que la sociedad tomase conciencia de que la vida marina puede llegar a ser una fuente de recursos qué si no cuidamos y protegemos, acabará agotándose. Quizás sea lo afortunada que se siente por ser marinera, lo que la hace pensar en mejorar sus condiciones como mujer del mar.

La remera María José Bermúdez,reconoce la dureza de la discriminación en aquellos años cuando empezó hace 33. Cree que la solución no pasa por equipos mixtos, sino en creer en la mujer remera como opción.Comenzó a remar en el club de remo Vila de Cangas. Fue un cursillo de verano. Tenía 15 años. Siempre le gustó el mar. Pionera en el mundo del deporte siendo una de las primeras remeras en representar al sector femenino. Recuerda con nostalgia su pasión por el deporte a la vez que reconoce haber vivido la dureza de la discriminación en aquellos años, donde la mujer se enfrentaba a numerosos obstáculos para poder competir. Fue becada en el centro de tecnificación deportiva de Pontevedra durante cuatro años. Formó parte de la selección gallega y Española. Además compitió en distintas modalidades (banco móvil y banco fijo). Ejerció de entrenadora y tiene la titulación de árbitra nacional. Miembro de la asamblea de la Federación gallega de remo. Todo esto, la llevó a presentar su tesis doctoral sobre el remo femenino en Galicia. Acumula numerosos triunfos a su espalda. Comparte la idea de que el cambio climático también puede llegar a suponer un problema que atañe al mundo del deporte. Estamos viendo como año a año, las estaciones se invierten y eso hace que la práctica de los deportes náuticos se vean afectados por las nuevas situaciones climatológicas.