Los hosteleros insisten en tener una normativa para garantizarse las barras en los eventos

La Asociación de hosteleiros de Moaña, que preside Melania Pena Sequeiros, asegura que no están conformes con las conclusiones que la concejala de Promoción Económica, Coral Ríos, trasladó de la reunión que mantuvo el jueves con ellos para tratar la petición del sector de que se aprobara una ordenanza para regular las barras de los eventos que se organicen en el municipio y optar a ellas para no verse perjudicados. Melania Pena asegura que ellos no renuncian a que haya una ordenanza, que van a exigir que se convoquen más reuniones y que entienden que lo que se está haciendo con algunos eventos es una competencia desleal, como lo que ocurre con el Entroido. Recuerda que la barra en la carpa del Entroido se entregaba antes a las comparsas que aseguraban que la cedían a una persona de fuera del sector con fines solidarios, en este caso para un club de fútbol sala.

La presidenta de los hosteleros asegura que “no puede venir cualquiera a montar la barra y sacarnos el negocio”. Hasta ahora con los eventos municipales, lo que hacía el Concello era trasladar a la asociación y entre los asociados se establecía quien quería ir y se decidía por sorteo. Explican que no quieren prohibir nada, pero quieren tener una normativa que les ampare en el sentido de que las barras deben de ser un negocio de la hostelería local, no de alguien privado que llegue de fuera. “Está bien que el Concello organice eventos, pero de nada nos valen si se vacían nuestros negocios”.