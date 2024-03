La Casa da Música de San Martiño mira al pasado

Moaña siempre ha vivido volcada en la música y desde hace años cuenta con una Escola Municipal de Música en la antigua rectoral de la parroquia de San Martiño, en donde se da formación a las nuevas generaciones para que haya un relevo en las distintas agrupaciones. Hoy, la antigua rectoral extiende la alfombra roja para una inauguración en la que la Casa da Música exhibe en siete paneles temáticos, una exposición con imágenes y textos reducidos, titulada “A música en Moaña”. Supone la presencia del hecho musical en el municipio, tal y como así se refiere a ella el jefe de estudios de la escuela, David Santiago.

Semente nova no Con nos anos 80. / cEDIDA

La exposición, en la que colabora la agrupación cultural Nós y que se inaugura a las 19:30 horas, está dirigida fundamentalmente para el público joven, con la finalidad de dar a conocer la repercusión en la villa de los músicos, músicas, grupos y agrupaciones musicales originarias del municipio en los últimos cien años y en diferenbtes campos y estilos.

Los siete paneles llevan por título “Galicia e Moaña do siglo XII ao siglo XX”, “Figuras da música moañesa”, “Música folklórica”, “Música lixeira e jazz”, “Música popular I.-A Banda Municipal Popular BMP Airiños do Morrazo”, “Música popular II-Coros, comparsas e músicos populares” y “A Escola Municipal de Música do 1999 ao 2024”.

El primero de los paneles sobre Galicia y Moaña se basa en parte en la documentación recogida por el ivestigador histórico de la parroquia, recientemente fallecido, Manuel Uxío García, sobre las actas de las cofradías de las parroquias del municipio, los representados en los “canzorros” decorativos de la iglesia parroquial con elementos más relevantes de la música, músicos e instrumentos en esos siglos como la gaita, el dolio, rabelo o el organistrum y hace constar las máximas figuras exponentes en el eje musical de la Edad Media en el área de Vigo como Martin Códax, Meendinho o Xohan de Cangas. En el panel de figuras, hay álbumes discográficos editados; en el de música folk se recorren las agrupaciones que estuvieron y están presentes, sin olvidar la Escola Municipal de Música Tradicional, del mestre gaiteiro, Xavier Blanco, su director en excedencia.

En música ligera y jazz repasa algunas de las personas y grupos que amenizaron bailes y verbenas en Moaña en el último siglo, como el acordeonista Benedicto Echebarría, Os Nocturnos, Os Magos o Pepe Costas. Se pueden ver también imágenes de los primeros componentes hasta los últimos de la Banda Airiños; de coros, corales, comparsas y de los coros de San José, desde principios del siglo pasado.

La exposición sirve también para hacer un recorrido de los 25 años de la Escola de Música, desde que se institucionalizó en 1999 cuando ya existía en manos del maestro Manuel Iglesias Martínez.