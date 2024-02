Entrega de premios del certamen de Cartas de Amor, en Cangas.

El amor se hace esperar, ya lo saben, por eso se tardaron días en entregar unos premios que ya conocíamos sus ganadores. Iker Brun en la categoría A; Laura López, Isidro García y Noa Quinteiro en la segunda categoría B y Lara Boubeta, Alba Sánchez y Silvia Quinteiro en la tercera categoría C.

¿Qué dirían los extraterrestres de las fochancas?

Que es necesario, sí, que no es normal que ocurra esto en el año 24 del siglo XXI, también. Si algún día los extraterrestres deciden venir a visitarnos no lo entenderían, tanta ciencia, tanta Inteligencia Artificial (AI) y Cangas se ve abocado a realizar un plan para acabar con las “fochancas”. Esto dice mucho de la situación de Cangas y de otros pueblos de Galicia. Como que se pueda ver normal que en la zona rural no haya aún una completa red de abastecimiento de agua y de saneamiento.