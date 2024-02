La transparencia de que se presume y lo que aún puede pasar

Pues resulta que ahora todo el mundo presume de transparencia. Bueno, lo de todo el mundo es mucho. Nos referimos a los partidos políticos cuando gobiernan. AV presumió ayer que cuando gobernó como ACE la transparencia era total y absoluta. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero se puede decir y quedar tan ancho o ancha. Es que a veces se olvidan los políticos que los votantes no son parvos, y que los resultados electorales se obtienen en función de comportamientos. Y lo cierto es que AV obtuvo en las municipales de 2023 una sola concejala. Y más cierto es que esa situación de pérdida no la asumió AV, que está ahora mismo convencida de que ganaría unas elecciones municipales si se presentara. Bueno, no ganar, pero sí gobernar como partido mayoritario de la izquierda. Y en esta situación es imposible negociar nada. Porque AV se sabe llave, pero no es gobierno, ni de lejos. Y frecuenta en sus devaneos políticos al Partido Popular y tratan de tomar medidas conjuntas. Y en eso si que no hay transparencia. Pero bueno, todo esto aún está empezando, El mandato es muy largo y pueden pasar muchas cosas. Siempre suceden cosas imprevistas. En la política no hay caminos rectos, sino torcidos.