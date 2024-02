Colectivos vecinales de O Hío remitieron ya una primera carta a Alfonso Rueda

Los distintos colectivos vecinales de la parroquia de O Hío enviaron al nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la espera que se nombre conselleiro o conselleira de Sanidade, un escrito. En documento se traslada la historia de la casa donde se ubica el consultorio de O Hío, que fue inaugurada en 1929, gracias a los vecinos de la emigración, para que los de la parroquia tuvieran una asistencia privada. “Por lo tanto, creemos que pocos pueblos podrán decir lo mismo. Es un derecho adquirido al que no se a renunciar. La asistencia médica tiene que ser de proximidad y digan, por eso no renunciamos a que se construya una nueva infraestructura en los terrenos de O Viso”. Es en esta zona donde el Concello, en su momento, compró terrenos para después cederlos al Sergas para que construyera el centro de salud O Hío-Aldán, algo que quedó paralizado después de que el bipartito de la Xunta de Galicia perdiera las elecciones. También hay ahora serias dudas sobre la clasificación de este suelo, que sigue como rústico, según pudieron comprobar algunos vecinos, por lo que haría falta una modificación puntual de la zona para que se pudiera construir. Esa es la opinión de los vecinos que dieron a conocer la situación, claro que en cuando se hizo efectiva la compra y se llevó al notario, en ningún momento se comentó que para que el Sergas pudiese construir iba a ser necesario el cambio de clasificación del suelo; claro que en aquel momento se estaba elaborando también el Plan Xeral .

Según señalan los colectivos vecinales de O Hío, el viernes, en Aldán, atendieron tres facultativos y sus equipos 259 metros cuadrados, en los terrenos de o Viso estaba prevista una edificación de 900. “Ahí incluso puede ir algún facultativo más, como pediatra. También se le va a pedir al Concello de Cangas una mayor implicación en el tema. No basta con venir a las concentraciones. Es urgente la limpieza de la casa y, aunque no tenga competencias, hay mucho que se puede hacer”, dicen los vecinos. Señala que los vosotros que se sacaron en estas elecciones tienen que servir para algo, que no son un cheque en blanco”.

Ayer, tuvo lugar la vigésimo concentración para exigir un médico para el consultorio de O Hío. El nuevo calendario de concentraciones para el mes de marzo fija estas movilizaciones para los sábados 9 y 23. Las asociaciones aseguran que van a continuar luchando por sus derechos. Lo hicieron antes de las elecciones autonómicas y lo van a seguir haciendo después.