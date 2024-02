El BNG gana en 27 de las 33 mesas de Cangas y el PP solo mantiene con holgura su bastión de Aldán

La nítida victoria del BNG en Cangas se reparte por casi todas las mesas del municipio con la excepción de la parroquia de Aldán, bastión tradicional del PP, que gana en las cuatro urnas y se impone por 729 votos frente a 458 en el conjunto del colegio electoral. También vencen los populares en Coiro, con 363 votos frente a 339 en el CEIP de Castrillón, así como en una de las dos mesas del IES Monte Carrasco, en la que ejerce su derecho al voto la candidata del PP Dolores Hermelo, que ha logrado el acta de diputada. En todos los demás centros de votación vence la formación nacionalista, con especial margen en el centro urbano: El IES de Rodeira (1.419 frente a 995), el CEIP de Nazaret (1.254 contra 776), en el IES San Roque (1.056 frente a 851) o el Auditorio, con 553 votos del BNG por 389 del PP, así como en el colegio de O Hío, donde los nacionalistas suman 861 sufragios frente a 664 de los populares. En el conjunto del municipio, el Bloque logra 6.747 votos, 2.400 más que hace cuatro años, y aunque el PP sube en más de un millar de papeletas y también en porcentaje, le resulta insuficiente para mantener el podio en Cangas.

Recuento de votos en una mesa electoral en Cangas. / Gonzalo Núñez

En un panorama electoral polarizado por estas dos formaciones, el gran perdedor es el PSdeG-PSOE, que es la tercera fuerza en todas las mesas y colegios de Cangas, donde cosecha 1.417 votos frente a 2.261 de hace cuatro años y prácticamente la mitad del porcentaje (9,65% frente al 17,82%). Una merma que va prácticamente a parar a otras formaciones de izquierdas, sobre todo el BNG y, en menor grado, a Sumar, que alcanza 521 sufragios en el municipio, el 3,54% del total. Los resultados se ligan al trasvase masivo de votos de la izquierda a la formación nacionalista.

Votos en los colegios electorales de Cangas. / Fdv

Casi testimonial es la presencia de Vox, que logra solo 274 votos (el 1,86%) entre todas las mesas canguesas, 65 más que en el año 2020. Las demás candidaturas son residuales, incluida Podemos, que solo logra 60 apoyos, uno más que el Pacma. El listado se cierra con Escanos en Branco (26), PUM+J (16) y ECG (10). Los votos nulos fueron 135 y 113 electores depositaron su papeleta en blanco. La participación alcanzó los 14.812 electores (66,37%), casi un millar de electores y un 8% superior a hace cuatro años. En la jornada no se reportaron incidencias destacables, aunque en Rodeira, una confusión de miembros demoró media hora la constitución de una mesa.

"Nosa veciñanza apostou claramente polo cambio" Araceli Gestido — Alcaldesa de Cangas (BNG)

El BNG dio en las pasadas elecciones el sorpasso al Partido Popular en Cangas. Los del domingo fueron unos resultados históricos para el Bloque, que por primera vez logra superar en votos y en porcentaje al Partido Popular. Su victoria es más grande porque supera al PP a pesar de que este partido logró sacar más votos que en las autonómicas de 2020.

Araceli Gestido votando en Rodeira, en Cangas. / Gonzalo Núñez

Pero para la alcaldesa nacionalista de Cangas, Araceli Gestido, ayer era un día más en la oficina. Los históricos resultados no la alejaban de su talante sosegado y de su mesura en la expresión. Araceli Gestido agradeció la confianza que depositaron en el BNG tantos vecinos y valora los resultados a nivel municipal de excelentes, “pois conseguimos ser a forza máis votada en 27 das 3 mesas, con un total de 6.747 votos, que suponen un porcentaje del 45,9% de los sufragios emitidos. Isto demostra que o apoio ao BNG vai en aumento. Continuamos a ser a alternativa de goberno de moitas galegas e galegos. Por otra parte, comprobamos que moita xente deu por primeira vez o paso de apostar polo BNG e esta sí é razón suficiente para sentirnos satisfeitas e motivadas para seguir traballando por este país e por este concello. Estamos orgullosas da nosa organización e da nosa veciñanza que apostou claramente polo cambio” manifiesta Araceli Gestido.

"Subimos más de mil votos y hay que seguir trabajando" Mª Dolores Hermelo — Nueva diputada del PP de Cangas

Las urnas han dado a Dolores Hermelo el acta de diputada en el Parlamento de Galicia, pero el PP se ha visto superado en Cangas por la marea del BNG, aunque su ascenso en votos no le ha restado apoyos a los populares. “Es cierto que nuestro objetivo siempre es ganar y esta vez aquí no lo hemos logrado”, reconoce, “pero hemos subido en más de mil votos con respecto a las autonómicas de hace cuatro años” [5.434 frente a 4.354] , valora la nueva parlamentaria, que confía en que “esta tendencia al alza se sostenga y se afiance en los próximos años” para volver a ser la primera fuerza política en Cangas.

Dolores Hermelo votó en el IES Monte Carrasco. / Gonzalo Núñez

La fórmula, dice, “es trabajar duro para mejorar la vida de las personas y los servicios que se ofrecen”, y espera que su nuevo papel en el Pazo do Hórreo le ayude en ese cometido. “Estoy muy contenta y agradecida por la confianza de los ciudadanos y lucharé por estar a su altura. Me comprometo a trabajar por ello, a representar con dignidad a las gallegas y gallegos y a defender férreamente los intereses de Cangas y O Morrazo”, recalca Dolores Hermelo. Punta que la ciudadanía siempre tiene la razón y que atenderá a ello para recuperar también la hegemonía del PP en Cangas.

"Hay que aunar el partido; aspiramos a liderar" Iria Malvido — Portavoz del PSOE de Cangas

En el PSOE, la portavoz socialista en la corporación municipal de Cangas, Iria Malvido, reconoce la derrota. No pone excusas a los malos resultados de un PSOE que acabó en tercera posición en Cangas muy lejos del BNG y del PP. Afirma que no son los resultados que el socialismo esperaba. “Aspiramos a liderar los proyectos y los gobiernos, por eso son unos resultados malos”.

Iria Malvido votando en el Auditorio de Cangas. / Gonzalo Núñez

Pero Iria Malvido asegura que tiene un plan, al menos para Cangas. Tiene intención de aunar el partido, de hablar uno a uno con los militantes, escucharlos, pedirle opinión y transmitirles también que hay que tener confianza en un partido que es de gobierno. “Ahí me van a ver, juntos la militancia. Quiero saber sus inquietudes, conocer los caminos para mejorar la situación y recordarles que gobernamos en Cangas, donde se están haciendo cosas, demostrando capacidad de gestión. Tenemos que encontrar a esa gente que se fue y convencerla que su casa es el PSOE”, manifiesta Iria Malvido. Reconoce que Gómez Besteiro es un buen candidato que no tuvo tiempo para mostrar todo lo que es capaz. Iria Malvido se mostraba ayer dolida con los resultados, pero no vencida. Está convencida de que el PSOE volverá a aspirar a gobernar Galicia y que no hay que ceder al pesimismo de unos resultados, que es cierto que no esperaban.

"El proyecto tiene encaje local; esto es el principio" Abel Villar — Candidato en Cangas por Sumar

Sumar presentó su campaña electoral en Cangas. Acudió su candidata Marta Lois al evento que pretendía lanzarse desde la ría de Vigo hasta Galicia. Los del equipo de Yolanda Díaz estaban convencidos de que por la provincia de Pontevedra se podía sacar un diputado y por A Coruña otro. Y hasta Cangas se bajó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que desembarcó en la villa con todo su séquito y en barco de línea. Pero ni con esas, Sumar tuvo escaso eco en Cangas. Su candidato a diputado, el cangués, Abel Villar, que iba en el puesto número 11 de la lista por Pontevedra, no ve que estos resultados sean el fin de nada, sino el principio de algo. Reconoce que se esperaban mejores, pero que el proyecto de Sumar en Cangas y en Galicia tiene encaje, como lo tiene a nivel nacional. “Puede funcionar aquí como funciona a nivel nacional” No cree que Sumar ni la división de la izquierda haya influido en que ganara el PP. “Lo llevo escuchando desde que empezó la campaña. Pero no creo que sea nuestra culpa. No le quitamos votos a nadie. Nosotros queríamos estar ahí. Me alegro de que el BNG ganara en Cangas y que la concejala del PP Dolores Hermelo haya salido diputada; espero que su puesto en el parlamento sirva a Cangas”.

Aurora Prieto votando en O Hío. / Gonzalo Núñez

Por su parte, la líder de EU en Cangas, Aurora Prieto, reconoce los malos resultados. Dice tener una sensación agridulce, por el cambio que se produjo en Cangas y los malos resultados de Sumar.

Podemos pierde 1.747 votos en la comarca y se sitúa por detrás de Sumar y de Vox

La formación morada fundada por Pablo Iglesias sigue dando pasos atrás. Pese a tener como cabeza de lista por Pontevedra a Carmen Berzosa, residente en Cangas, Podemos sólo ha logrado en la comarca 118 votos (60 en Cangas, 49 en Moaña y 9 en Bueu) por detrás de la coalición Sumar, de Yolanda Díaz, que obtuvo 980 (521 en Cangas, 306 en Moaña y 153 en Bueu) y de Vox, con 653 (274 en Cangas, 239 en Moaña y 140 en Bueu). Con respecto a las autonómicas de 2020 perdió 1.747 votos.

La candidata de Podemos, Carmen Berzosa, votó en O Hío. / Gonzalo Núñez

Carmen Berzosa, que votó en O Hío, asegura que lamenta “la mala noticia de que un partido como el PP, el de los amiguismos, el de los recortes, que mira sólo para los suyos y no por todos los gallegos, revalide la mayoría absoluta. Aún así, nuestro perfil es luchador y continuaremos denunciando las injusticias de la derecha y trabajando por un proyecto transformador para Galicia”. Entiende que hay un aumento de la derecha en Galicia y un gran descenso de los partidos de izquierdas o progresistas no independentistas.

Podemos concurría en estas elecciones en coalición con Alianza Verde, cuando en 2020 lo hizo con Anova (ahora en el BNG) y EU (en Sumar). Entonces obtuvo 1.065 votos en Cangas, 535 en Moaña y 265 en Bueu. Con respecto a aquellos comicios perdió 7,98; 4,9 y 4,4 puntos, respectivamente. Los resultados de Sumar tampoco han sido buenos. No llega al millar, en concreto 980, pero aquí no hay comparativa, salvo con las Generales de julio, pero iba con Podemos y obtuvo 3.207 votos en Cangas; 1.846 en Moaña y 1.039 en Bueu. En cuanto a Vox, gana 215 sufragios con respecto a hace cuatro años, 65 en Cangas, 100 en Moaña y 50 en Bueu. El partido animalista Pacma baja de 170 a 123. Tuvo 59 votos en Cangas, 39 en Moaña y 25 en Bueu.