Bueu achaca a un error la no retirada de puntos a conductores y empieza a remitir expedientes

El Concello de Bueu comenzó ayer a remitir a la Dirección General de Tráfico las infracciones que conllevan retirada de puntos correspondientes al año 2022 después de haber atribuido a un error de coordinación el no haber enviado estos expedientes en su momento para gestionar la detracción de los créditos. La inclusión del municipio dentro de un listado de 40 ayuntamientos de toda Galicia que no enviaron una sola denuncia de este tipo en ese ejercicio cogió por sorpresa tanto al ejecutivo buenense como a la Policía Local, que desconocían este hecho, y que tampoco habían recibido ninguna comunicación advirtiéndole al respecto por parte de la DGT.

El alcalde buenense, Félix Juncal, contactó durante la mañana de ayer con el jefe de la Policía Local, Benito Pouso, y con los responsables de la empresa encargada de la gestión tributaria, GTT, para saber las razones de lo sucedido, habida cuenta de que en ningún momento hubo directrices para omitir estas infracciones de carácter grave o muy grave.

Tras varias consultas se detectó el origen del problema en la jubilación en los primeros meses de 2022 del agente encargado de tramitar las sanciones con la DGT. Después de su marcha no se produjo un relevo en esas funciones –al pensar que la tarea correspondía a gestión tributaria y no directamente a la Policía Local–, por lo que no se comunicó ninguna infracción a la DGT. En otros concellos del entorno es la oficina de gestión tributaria –el ORAL en algunos casos– el que asume todo el proceso, de principio a fin.

Expedientes completos

Los expedientes, sin embargo, están completos, lo que, señalan desde la Policía Local, muestra la buena fe en su actuación. El método de trabajo está muy mecanizado, ya que cuando un agente cursa la denuncia en su PDA, esta entra directamente y en tiempo real a GTT, que se encarga a partir de ese momento de toda su tramitación. Las infracciones leves, que solo conllevan una sanción económica, son enviadas a los conductores para que abonen la multa. Las graves o muy graves, con pérdida de puntos del carné, requieren de un paso más, la comunicación de las mismas a Tráfico. Es este último trámite el que no se cumplió.

En total son 49 denuncias las que se quedaron sin perder puntos desde principios de 2022. Ayer se puso en marcha la maquinaria para comunicarlas a la DGT y prácticamente fueron enviadas la mitad, ya que el proceso es muy simple. El resto serán remitidas hoy mismo para dejar a cero el contador. Lo que también está claro es que no habrá consecuencias por el retraso en la comunicación de los datos. Desde la Policía Local se apunta que se trata de sanciones firmes y que no ha pasado el tiempo suficiente como para que sean declaradas prescritas, así que los puntos serán retirados próximamente a los conductores que hayan cometido esas infracciones.

Bueu, al igual que otros municipios como Sanxenxo, Vilaboa, Oleiros, Viveiro, O Carballiño o Verín, fue incluido en un listado de concellos “díscolos” por no haber comunicado ninguna infracción en vía urbana que conllevase retirada de puntos en el ejercicio 2022. LA DGT en Galicia, a través de su máxima responsable, Victoria Gómez, recordó que comunicar esta pérdida de créditos es una obligación legal de los alcaldes. Eso sí, por el momento no se ha dado traslado a la Fiscalía de Seguridad Vial en Galicia de estos hechos, que recibirían una respuesta diferente si fuese un incumplimiento administrativo o si, por el contrario, se tratase de un acto intencionado, lo que supondría un delito de prevaricación omisiva.

El ORAL gestiona las sanciones en los concellos de Cangas y Moaña

Tanto en Cangas como en Moaña la gestión de las sanciones impuestas por la Policía Local en materia de tráfico las gestiona el ORAL. De hecho, el actual jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, se muestra muy satisfecho de esta gestión y afirma que la retirada de puntos se hace efectiva gracias a esa labor, además de a la de los propios agentes. En esta localidad se retiraron 151 puntos, menos que en Moaña, que fueron 190 y que en Marín, con 123. Asegura Alberto Agulla que la mayoría de la retirada de puntos, el 80%, se debe a alcoholemias. Después están las retiradas de puntos por conducir hablando por el teléfono móvil o por saltarse un semáforo en rojo.

Mayoría de alcoholemias

En Moaña, la gestión también la lleva a cargo el ORAL y se cumple escrupulosamente, señala el jefe de Policía Local, Manuel García, remitiendo al citado organismo, dependiente de la Diputación, las sanciones en materia de tráfico. De hecho, hay que señalar que es el Concello de O Morrazo que más retirada de puntos acumula en 2022. La mayoría son como consecuencia de alcoholemias (82) y le siguen después las sanciones por conducir por teléfono móvil (7).

En total, la Policía Local impuso en el año 2022 hasta 391 denuncias por exceso de velocidad. Se registraron 8 positivos en droga y siete por conducir con el teléfono móvil y 4 por desobediencia a la orden de un agente. La Policía Local de Moaña remitió al ORAL 2.875 denuncias, de las cuáles 2.039 fueron leves, 691, graves y 145 muy graves. Ni Cangas ni Moaña tuvieron problemas con la retirada de puntos ante la Dirección General de Tráfico.