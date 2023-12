Carmela Silva y David Regades insisten en exigir la dimisión de Gestido y Rueda dice: "No hay agresión”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio ayer un paso al frente en el conflicto político abierto en Cangas y salió en defensa del concejal del PP local, José Luis Gestido, ante las continuas acusaciones de “agresión a Iria Malvido” que recibe por parte de autoridades del PSOE. Para Rueda lo ocurrido no fue una agresión y alerta de que los socialistas están realizando una “interpretación interesada del vídeo”. El titular del gobierno autonómico salió a la palestra tras las apelaciones que le hicieron en Cangas la senadora Carmela Silva y el diputado y secretario xeral del PSOE en Pontevedra, David Regades, que exigieron el cese de Gestido.

El presidente gallego respondió así después de que, por la mañana, el PSOE intensificase la dureza de sus críticas al concejal del PP José Luis Gestido, acusándole una vez más de “agresión a la teniente de alcaldesa Iria Malvido” porque en el último pleno se acercó a la bancada de la izquierda para intentar que la socialista dejase de grabar con su móvil. Ayer por la mañana los socialistas exhibieron músculo y desplazaron a Cangas a Regades y a Silva. Ambos acudieron a la villa para mostrar “apoyo y respaldo a Malvido y el resto de compañeras del partido en Cangas” y para exigir al presidente de la Xunta y líder del PP en la comunidad que “cese de forma urgente a Gestido, en caso contrario demostraría ser cómplice de esta actitud”, en palabras de Regades.

También se pronunció el vicepresidente primero del Congreso y secretario de política municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez, mostrando su “preocupación por la epidemia de violencia en los plenos de los ayuntamientos”. Rodríguez responsabilizó de todo ello a que “cuando la derecha no gobierna hace todo lo posible para que se genere crispación”.

Desde el salón de plenos cangués, Regades aseguró que “la política tiene que ser el campo de las ideas y no un campo de batalla”. Carmela Silva, por su parte, se empleó con mucha más dureza. A su juicio hubo “una clarísima agresión” e incluso acusa a Gestido de “faltar a la alcaldesa” porque “es una mujer” así como a Malvido “que es una mujer”. La expresidenta de la Diputación también apela a Alfonso Rueda en un contexto preelectoral por los comicios gallegos convocados para el 18 de febrero. Además redobla su apuesta y llega a tildar a José Luis Gestido de ser “una persona violenta”.

El propio Gestido, respaldado por su partido en la localidad, anunció el lunes que se estaba planteando defender su “honorabilidad” ante los tribunales, al imputársele un delito como es el de la “agresión”. Ante esto la propia Silva considera “el colmo que el agresor se haga la víctima, cuando tenía que haber pedido disculpas de forma inmediata”.

Tanto Iria Malvido como Carmela Silva vuelven a acusar al edil del PP de “machista”. La teniente de alcaldesa alega para este insulto que “ya en precampaña el PP demostró que son personas agresivas y me difaman. Repartieron carteles con una supuesta boda mía con otro concejal. Dicen que la empresa concesionaria del agua me paga y se dirigen a mí con comentarios tan machistas, despectivos y misóginos como ‘tranquiliña’, ‘¿qué te pasa?’ o ‘tienes que estar un poco más relajada’. Con diminutivos en femenino”. Asegura que el PP “nos hace gestos deplorables en el pleno y por eso decidí grabarlos, pero Gestido no contuvo la ira y lanzó las manos abalanzándose contra mi persona”. La concejala va más allá y dice que “si no llega a ser porque lo estoy grabando, hoy estaríamos aquí hablando de otro tipo de situación”.

Crispación

Mientras Carmela Silva acusaba en Cangas a PP y Vox de “generar un ambiente político irrespirable en toda España”, Alfonso Rueda critica que son las autoridades socialistas las que “salen en tromba a elevar este clima de crispación y de enfrentamiento” a partir de una interpretación “claramente interesada” de las imágenes difundidas por redes sociales. Sobre las referencias a una agresión, asegura que “si la hubiese visto lo diría, no tendría ningún problema en reconocerlo, pero es que creo que no la he visto”. Por ello, Alfonso Rueda ha recomendado a los socialistas que, “sobre todo en Navidad, se calmen un poco”.

El presidente de la Xunta y del PPdeG ha insistido en que lo que hay es una interpretación “claramente interesada” de un vídeo en el que, tal y como ha explicado, el concejal del PP hace “un intento” de “tapar el objetivo” del móvil de la teniente de alcaldesa “después de haberle advertido que no le grabase”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la número 2 del PP, Paula Prado, quien considera que “ningún vídeo acredita que hubo una agresión” por parte del concejal popular y apunta a que lo ocurrido forma parte de “un pleno de muchísima tensión”, como ocurre en otras ocasiones.

“Pedimos al PSOE que deje de levantar cortinas de humo para tapar su responsabilidad en cuestiones que afectan a los ciudadanos de Cangas, en este caso”, concluye Prado en sintonía con el PP local que esta semana alertaba de que los socialistas usaban esta trifulca “para tapar el grave problema de los vertidos de aguas fecales”. Y es que todo ocurrió en un pleno con este asunto como tema central y que contó con duros enfrentamientos dialécticos entre miembros de la cofradía de pescadores y varios integrantes del tripartito de izquierdas local.