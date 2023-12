“Nací en La Habana, pero cuando me preguntan digo que soy de Canghas, con gheada”

Su paso por el concurso de talentos “La Voz” de Telecinco en 2015, en donde logró llegar a semifinales con el apoyo del público, la catapultó a la fama en España. La cara y voz de Diana Tarín dejaron ser algo exclusivo de Cangas en donde vivía, impartía clases de docencia y dirigía el grupo de Amigos de la Canción al tiempo que seguía labrándose su carrera musical que inició desde muy joven en su Habana natal, como hija y nieta de músicos. Aunque desde hace unos años reside en Ourense, en donde comparte su vida familiar con la profesional, nunca olvida Cangas. Hoy estará en el local Salason para ofrecer un concierto (21:00 horas) acompañada al piano por Edel Orta.

¿En qué momento musical vive Diana Tarín?

–Quizás es el mejor momento de mi vida musical. Estoy haciendo, musicalmente todo aquello que deseo, siento que sigo creciendo cada día y todos los proyectos musicales en los que estoy involucrada me llenan muchísimo. Pedagógicamente estoy a plenitud. He conseguido hacer una cantera de artistas que me han dado la gran oportunidad de formarlos y eso es una bendición para mí . Estoy enormemente agradecida por tener tanta suerte.

–¿Qué recuerdos tiene de aquel exitoso paso por el concurso La Voz?

–Recuerdos lindos siempre quedan, sobre todo el poder, a día de hoy, tener contacto con muchos amigos que hice allí. Es algo que siempre llevaré conmigo.

–¿Es difícil abrirse camino en el mundo de la música? ¿como mujer vivió malas experiencias?

–Para todos los artistas en todos los lugares el camino siempre es arduo. Cuesta mucho salir adelante, es una carrera de fondo continua, no puedes parar en ningún momento y constantemente tienes que estar demostrando lo que haces y como lo haces para poder sobrevivir artísticamente. Alterno los escenarios con las aulas y puedo decir que soy de las pocas personas que vive enteramente de la música y para la música . Desde que me levanto hasta que me acuesto, dando igual si es miércoles o domingo. El descanso es cuando cuadra porque no se puede parar Como mujer, a día de hoy no vivo malas experiencias en el sector, en un pasado sí, pero a día de hoy se ha trabajado mucho por la igualdad y yo veo frutos en ello. Soy la primera que lanza la flecha de la igualdad ya que adoro trabajar con todas las personas y me igualo siempre a todo el mundo.

–En Cangas dejó muy buenas sensaciones ¿Como recuerda aquella etapa?

–La etapa más bonita vivida en esta tierra para mí, hasta ahora, fueron los años que viví en Cangas. Cuando alguien me pregunta de donde soy siempre digo : Nací en La Habana, pero “eu son de Canjas“ así, con gheada ! Amo muchísimo este rincón y se que algún día terminaré volviendo a vivir en estos lares . .

–¿Qué nos ofrecerá en este concierto en Salason en Cangas?

–Con Edel Orta, el pianista que me acompañará en este concierto, cuando nos encontramos musicalmente solemos hacer algo especial, nos sentamos y desde el sentir escogemos los temas que nos hagan volar. Esta vez no será distinto ya que deseamos mucho este concierto y será como si estuviéramos en el salón de casa y el público nuestros invitados .