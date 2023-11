Las mujeres de la comarca denuncian 382 delitos de violencia de género desde enero de 2022

O Morrazo llega al Día Internacional contra la Violencia de Género (25-N) con unas cifras muy elevadas de delitos contra la mujer. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desvelan que los partidos judiciales de Cangas y de Marín juzgaron en la primera mitad de este año hasta 107 delitos de este tipo, todos ellos por lesiones y malos tratos. Se trata de cifras similares a las de 2022, cuando todo el ejercicio se había cerrado con 275 delitos, de los que 228 fueron por malos tratos. En los últimos 18 meses, por lo tanto, se registraron en la comarca 382 delitos encuadrados en la llamada violencia de género.

Hasta cinco de estos ilícitos son contra la libertad y otros tres contra la libertad sexual. Al menos dos delitos se decretaron contra la integridad moral, 11 por quebrantamiento de alguna pena anterior y 26 por quebrantamiento de medidas de protección.

Precisamente en cuanto a las órdenes de protección, los jueces de Cangas y Marín aprobaron 50 en los últimos 18 meses, de las que 18 se corresponden con la primera mitad del año 2023. Eso sí, 44 órdenes más fueron solicitadas por otras tantas mujeres, pero acabaron siendo denegadas, al no apreciar, los jueces, riesgo para la denunciante. Este año se han denegado ocho medidas de protección a falta de conocer los datos de la segunda mitad del año.

Los juzgados contabilizan 26 quebrantamientos de medidas

Esta misma semana saltaba la alarma después de que un taxista de la comarca fuese detenido por dos presuntas agresiones sexuales a menores en su vehículo.

En los últimos años los concellos de la comarca están dando pasos en firme para incrementar las medidas de protección de potenciales víctimas. El pasado mes de octubre, sin ir más lejos, el Concello de Moaña suscribió la adhesión al protocolo de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local, en un acto con la subdelegada del Gobierno en funciones, María Isabel Alonso de Linaje Calzada. Para ello fue clave la voluntad de los agentes municipales que aceptaron voluntariamente asumir estas nuevas funciones y recibir formación para usar la aplicación del Sistema VioGén del Ministerio del Interior.

Charla formativa de la fiscal Carmen Rebolledo para Policía y Guardia Civil en Bueu

La Concellería de Igualdade y el Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Bueu organizaron ayer una jornada formativa para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la que acudieron agentes de la Policía Local de Bueu, Cangas y Moaña y del puesto de la Guardia Civil de Marín. Fue una charla de casi dos horas en la que intervino la fiscal Carmen Rebolledo Olmedo, de la sección territorial de Cambados, que abordó las diferencias entre la violencia de género, que es la ejerce un hombre contra una mujer que son o hayan sido matrimonio o hayan mantenido una relación análoga (pareja, pareja de hecho, noviazgo...), la doméstica, que es la que se ejerce en el ámbito familiar entre cualquiera de sus integrantes; y los delitos con el agravante de género. La fiscal abordó la instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece un nuevo protocolo para la valoración de riesgo de la violencia de género y del seguimiento de estos casos a través del sistema Viogén. Carmen Rebolledo dedicó especial atención a una instrucción más reciente, la 5/2021, que fija un protocolo de primer contacto policial con víctimas de violencia de género en situación de desprotección. Una instrucción conocida como “Protocolo Cero” y que incluye un decálogo para ese primer contacto. Estas recomendaciones tienen especial importancia para los casos en los que, por distintas circunstancias, exista la sospecha de que la víctima rehúse denunciar o no acuda a prestar declaración. La fiscal insistió en la importancia que puede tener el atestado y la declaración de los agentes en un juicio, que puede ser fundamental. Ese decálogo incluye consejos como solicitar información a la víctima en un entorno privado, alejada de menores u otras personas; conseguir información a través de todas la fuentes disponibles; no sugerir el sentido de las respuestas; tener en cuenta que el momento más peligroso es cuando el presunto agresor descubre que la víctima podría intentar terminar la relación; y no dejar nunca el lugar sin informar a la víctima de los teléfonos y recursos disponibles y de mayor proximidad, en especial los que ofrecen atención inmediata y confidencial.

Manifestación en Cangas y ‘procesión’ en Moaña

Hoy se celebra el propio día contra la violencia machista con actividades en Cangas y Moaña. El acto central será la manifestación convocada por el consistorio cangués , que partirá de la Praza do Concello a las 18.00 horas. Tras recorrer el casco urbano y dar la vuelta en la Alameda Vella, concluirá con la lectura del manifiesto. Por la mañana, a las 10.30 horas, la Asociación A Illa dos Ratos organiza una ruta sobre la historia de las mujeres de la villa. En Moaña el acto institucional es a las 12.00 horas en el Concello con la lectura de un manifiesto y un homenaje a las víctimas que se concreta en una exposición de paños a cargo de la Asociación de Mulleres y del colectivo Poza da Moura. Mulleres de Moaña recoge el testigo a las 18.00 horas con la charla ‘Violencia Machista Institucional’, impartida por Iria Vázquez Silva en el local del colectivo. Tras una actuación del Coro Chorima se celebra la ya tradicional procesión hasta el olivo de la Alameda en homenaje a las víctimas, con recital poético.