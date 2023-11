Un taxista de la comarca de O Morrazo, de 65 años, fue detenido por miembros del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas, como presunto autor de dos delitos de agresión sexual a menores.

La investigación se inicia por la denuncia presentada en el Cuartel de la Guardia Civil de Cangas do Morrazo, en la que una menor de edad relata una agresión sexual en el interior de un taxi, en el que se trasladaba de madrugada desde Cangas a su domicilio en Moaña, acompañada de una amiga.

La agresión se produce una vez que su amiga abandona el taxi al llegar a su casa, y el taxista en un momento dado detiene el vehículo, le hace comentarios relativos a su físico y su vestido, le acaricia una pierna, intentando bajarle la parte superior de su ropa y le propone un acto sexual, y que así no le cobraba, desistiendo de la proposición cuando la menor finge una llamada con su móvil a su madre, dejándola en su domicilio, no antes advertirle “no me busques un problema”.

A la segunda víctima también menor de edad en una ocasión le pidió que le diera un beso.

El presunto autor de ambos delitos se vale de su profesión de taxista, aprovechando los servicios nocturnos para transportar a las menores a su domicilio después de salir de fiesta.

Las diligencias son puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Cangas, remitiendo copia a la Fiscalía, y el detenido en libertad pendiente de acudir al Juzgado cuando sea requerido para ello.