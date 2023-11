Roban el olivo del atrio de Darbo plantado por los vecinos como símbolo de renovación y longevidad

Fue plantado en el mes de abril por miembros de la asociación de vecinos y de la comisión de fiestas y llamado a convertirse en símbolo de renovación y longevidad, pero ha tenido una vida efímera, sólo siete meses, hasta que algún desaprensivo decidió que ese no era el lugar o que luciría mejor en su finca particular. Es la breve historia de un olivo que ya había arraigado en el atrio parroquial de Darbo, en el mismo lugar donde antiguamente existía otro ejemplar centenario que acabó secando, y que el pasado fin de semana desapareció de su emplazamiento en un entorno colectivo para pasar, previsiblemente, a los dominios de algún particular. La comisión de la Romaría de Darbo, que se encargó de la plantación de ese ejemplar de olivo junto a la Asociación de vecinos Daravelo, denuncia los hechos y aún confía en que se resuelva el caso.

La plantación que atacaron los “amigos de lo ajeno” se realizó a principios de abril junto al palco de la música del atrio parroquial, desde donde se divisa la imponente iglesia que cada mes de septiembre acoge la tradicional romería con danza ancestral, que reúne a miles de personas y que “cierra” Cangas, como si se tratara de un festivo local. ”Queríamos rememorar el antiguo árbol de la misma especie en el que los romeros se fotografiaban para inmortalizar momentos en los días de celebraciones”, exponen desde la comisión que preside Constante Soliño y formada por vecinos de los barrios de la parroquia: O Seixo, Cunchido, Piñeiro, Santa Marta, Balea, Outeiro, Cimadevila, San Pedro, San Roque, Ximeu y A Madalena. Consideran importante volver a tener un olivo como símbolo de renovación, y al tratarse de un árbol de hoja perenne, también de longevidad para que no decaiga esta fiesta que incluye una de las danzas ancestrales de Cangas en honor a la Virgen María. Seguir trabajando “Desde la comisión de fiestas de la Tradicional Romaría de Darbo queremos denunciar publicamente estos hechos y lamentamos que una iniciativa con tanto simbolismo para mucha gente de la parroquia y demás romeros, se vaya al garete por gente como la que robó el olivo”, manifiestan. Y recalcan que “a pesar de estos hechos, no dejaremos de trabajar para recuperar tradiciones y mejorar el entorno en el que se celebra nuestra romería”.