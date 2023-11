Reabren todas las bateas de la ría de Vigo y los mejilloneros de Moaña aceleran la exportación

Los bateeiros con sus puertos base en Moaña –bien sea A Mosqueira en el centro urbano o Domaio– han superado definitivamente el episodio de toxina que había frenado en seco la temporada de exportación de mejillón al sur de Italia. Hace una semana reabrieron gran parte de los polígonos de bateas y la actividad se retomó con fuerza, hasta el punto de cargar hasta 10 camiones al día entre ambos puertos. Ayer la toxina había remitido y permitió a los biólogos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) reabrir los cuatro sectores que todavía estaban cerrados. Se trata del Cangas H frente a Liméns y de los Redondela B, C y D en la ensenada de San Simón.

Con esta reapertura los bateeiros encaran el resto de la campaña en buenas condiciones, así como la inminente campaña de Navidad, de las más potentes del año. Hay que recordar que durante el cierre estuvieron reparcando producto y metiéndolo en sacos para tenerlo a punto para su venta al remitir la toxina.

Las buenas noticias para los bateeiros llegaron también a Aldán el pasado día 9. Tras un cierre prolongado el primer día en el que se permitió la venta de molusco salieron también una decena de camiones de este muelle, aunque en su inmensa mayoría para el mercado nacional.

Bueu

En Bueu, pese a los controles de ayer, siguen cerrados los tres polígonos desde mediados de septiembre.

Sin episodios de mortandad elevada por las riadas

La bióloga de la cofradía de pescadores de Moaña no constató, hasta ayer, episodios de elevada mortandad en los bancos de marisqueo a pie en los que trabajan más de medio centenar de mujeres moañesas. A diferencia de lo que ocurrió en otras rías como la de Pontevedra, en Moaña las riadas de agua dulce provocadas por los temporales de lluvia no ocasionaron graves consecuencias para la almeja en los bancos principales, de A Xunqueira y Domaio. Entienden, desde el sector, que la apertura de embalses jugó en contra de sus compañeras en otros puntos de la costa gallega. De todas formas no descartan encontrar zonas con más mortandad a lo largo de los próximos días de trabajo.