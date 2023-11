Carro propone una gestora de consenso a la provincial del PP con veteranos del partido

El PP de Moaña no solo afronta una nueva etapa en cuanto a su sede, que inaugura este viernes ubicada en una entreplanta de la calle Concepción Arenal número 20, a unos metros de distancia de la mítica de Seara, si no en cuanto a sus mandos. El actual líder del partido, el independiente Javier Carro, ha presentado una propuesta de gestora a la provincial del partido, que preside Luis López, y está a la espera del visto bueno para poder empezar a trabajar en la puesta a punto del partido. Tras unos meses, después de su designación como candidato a las municipales del 28 de mayo, con tensiones internas por quienes no apoyaban la nueva vía planteada por el partido con Carro, este ha presentado una propuesta de gestora en la que ha aglutinado a veteranos del partido que estaban en discordia.

Como mano derecha, en el cargo de vicepresidente ha elegido al que fue portavoz del partido en los dos últimos años tras la marcha de José Fervenza, por enfermedad, Vicente Verdeal y recupera también a un histórico en la secretaría de Organización como es el exconcejal Ramiro García Giráldez. Como secretaria figura la exconcejala en el anterior mandato Silvia Rueda Ibáñez y como tesorero, el nuevo edil que entrará en sustitución de Araceli Otero, Diego Ríos Oya. Todos los ediles del grupo municipal –con seis integrantes– figuran en la gestora, en el cargo de vocales. Así están Estela Santomé Freire, Iria María Charlín Pereira, Alfonso Piñeiro Pose y Ezequiel Fernández Cancelas. Completan la lista de 10 vocales un indispensable José Pastoriza Pazo y Antonio Pastoriza Paz, la ex edil Carlota Zabaleta Baqueiro; José Durán Martínez, Salvador Meira Corrales y el joven José Carlos Martínez Coello, integrante de la candidatura electoral, con síndrome de Down y desde hace años gran colaborador del partido, ya en la época de Fervenza. Carro quiere que Martínez Coello sea una apuesta segura del partido y en el que confía para muchas cuestiones de la formación. El actual líder asegura que va dando pasos para que el partido tenga una base, además de contar con una sede en condiciones, también ha registrado el NIF y, por fin, el PP tiene cuenta bancaria propia. Carro asegura que quiere poner al día todas las afiliaciones del partido y anuncia que en breve, una vez esté aprobada la gestora, también se dará de alta como militante. La gran mayoría de los integrantes de esta última candidatura eran independientes y en el partido se confía en que se den de alta como militantes, aunque Carro deja claro que él otorga total libertad en este sentido. El viernes, el PP inaugura la nueva sede del partido, a las 19:00 horas, en un acto en el que está prevista la presencia de la secretaria provincial, Luisa Piñeiro y a la espera de que pueda confirmar su asistencia la delegada de la Xunta Ana Ortiz.