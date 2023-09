Bueu pedirá la reversión de la rampa de Pescadoira para poder asumir su mejora

La paciencia del Concello de Bueu con Portos de Galicia por la necesaria mejora de la rampa de Pescadoira está a punto de agotarse. El gobierno local buenense lanzará en los próximos días un ultimátum al ente autonómico para que se comprometa a realizar esta obra con plazos. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria activará el plan B para solicitar la reversión de esa zona a Costas del Estado y asumir directamente la realización de los trabajos una vez reciba los permisos de esta última administración.

“Este es un asunto que tenemos que resolver de una vez por todas. Pediré que se nos dé un plazo para una actuación que debe poner el punto y final al grave problema que padecen los usuarios del club de remo”, señala el regidor de Bueu, Félix Juncal, que añade que el lugar “es inaccesible y no se ha hecho nada por unas disputas que a mí no me interesan”, en relación al choque de competencias en ese entorno entre Portos de Galicia y Costas. Juncal asegura querer conocer de primera mano las intenciones de Portos en este inicio de curso político, pero no se conformará con una simple declaración, sino que aspira a tener un compromiso más real.

La vía que explorará el concello será la de la reversión de una parte de la superficie portuaria contigua a la rampa –la mínima necesaria para acometer las mejoras–, a fin de que pase a manos de Costas, organismo con el que las relaciones de Bueu son bastante menos tirantes que con Portos. A continuación, el concello solicitaría una ampliación de la concesión que ya tiene en Pescadoira –en los terrenos ocupados por la nave náutica– para así poder tener manos libres para ejecutar con sus propios medios los trabajos. “Evidentemente es un proceso que no es corto, pero no solamente es necesario sino que podría ser la única opción para resolver este problema”, subraya el regidor morracense.

Para Juncal el planteamiento es claro. “No quieren resolverlo y el Concello no está dispuesto a permitir que la situación continúe enquistada cuando hay posibilidad de hacerlo. Así que o lo hacen ellos o lo hacemos nosotros, pero para eso necesitamos que Portos renuncie a una parte de esa superficie, la estrictamente necesaria”, manifiesta.

Para el alcalde “a día de hoy se han agotado las excusas. O lo hacen ellos o lo hacemos nosotros. El único perjudicado de esta situación es el Club do Mar de Bueu, los remeros y los usuarios de esa playa”. Y es que desde hace tiempo se ha denunciado la peligrosidad de la zona, por donde tienen que bajar y subir las embarcaciones los remeros de la entidad.

El mantenimiento de los espacios portuarios, de nuevo en la mesa

La entrevista solicitada por el Concello de Bueu con los responsables de Portos de Galicia no versará únicamente sobre la rampa de acceso al mar en Pescadoira, si bien esta es la cuestión que más urge al gobierno local. Encima de la mesa volverán a estar otras cuestiones que forman parte de la hoja de ruta habitual, como la del mantenimiento de los espacios portuarios, parte del cual asume el concello con sus fondos. Juncal recuerda que “desde 2006 no tenemos un convenio entre concello y Portos para la conservación de esos espacios que son de Portos, como el paseo marítimo. Y es una de las cuestiones que les vamos a reiterar”. El regidor denuncia que “no se barren, no se limpian los parterres, y muchas de esas cuestiones las asume el concello”.

Una de las situaciones más sangrantes para Bueu es el hecho de tener que abonar unas tasas para la utilización de esos espacios, no solo por la celebración de actos –conciertos, por ejemplo, en las inmediaciones de la plaza de abastos– sino incluso por el cierre peatonal de Banda do Río que se lleva a cabo todos los veranos. “Son más de 13.000 euros que tenemos que abonar por los tres meses de cierre parcial de ese espacio”, significa el alcalde buenense. En su momento el concello protestó por ese cobro, unas quejas que ha reiterado en los siguientes encuentros que mantuvo con los responsables del ente autonómico.