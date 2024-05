Vecinos del vial de Couso siguen en guerra por el aparcamiento con insultos y una luna rota

Vecinos del vial de Couso, en Meira, que defienden desde hace años que se impida el estacionamiento de coches en esta carretera porque les dificulta el acceso o salida a sus casas y garajes, siguen con problemas ya que no se respeta la prohibición y denuncian agresiones, insultos y daños en los vehículos como la rotura de una luna en uno de ellos hace escasos días que atribuyen a este conflicto. “Llevamos años luchando con el Concello para que prohíban aparcar en el vial de Couso porque ya antes existía una señal que lo prohibía y la normativa municipal también lo impide de por sí, pero ni la alcaldesa ni el anterior concejal de Mobilidade como la nueva edil hacen nada al respecto”, asegura una de las vecinas afectadas que manifiesta que está “harta” de la situación y que no se puede permitir

Vehículos estacionados en el vial de Couso. / Fdv

Reconocde que la actual edil de Mobilidade le trasladó que efectivamente no se puede aparcar, “pero desde el Concello nadie toma medidas y cuando ha venido la Policía Local y ha visto el camino lleno de coches jamás ha multado y se niegan a darnos el informe que habían emitido conforme midieron que no daban los metros para aparcar y que la normativa lo prohíbe”.

Debido a todos estos conflictos y que no se adoptan medidas asegura que “tenemos un problema con los vecinos, mi casa y otras dos casas”, que los que aparcan les hacen la vida imposible y hace unos días apareció esa luna de su coche rota: “Nos persiguen, insultan, amenazan, nos hacen de todo, aparecen ratas muertas encima del coche, ruedas rajadas y hay persecuciones. Quiero que se publique la verdad. Llevamos más de cuatro años luchando para que el Concello adopte medidas, pero nadie hace nada y nos provocan daños”.

No hace mucho llamaron a la Guardia Civil y a quien acusaban, los agentes la llamaron pero huyó del domicilio y hasta que no se fue la patrulla no regresó. Insiste en que son años luchando en una situación que califica de “infierno” y asegura que no les va a quedar más remedio que denunciar. Recuerda que la antigua señal de prohibido aparcar fue arrancaron “y seguimos igual. A nosotros nos revientan los coches y nos acaban con la vida, tanto a mí como a familias de otras dos casas más”. Asegura que la alcaldesa sabe de la situación pero nos niegan todo “y no puedo pasar por esto”.

Suscríbete para seguir leyendo