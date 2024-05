La ambulancia de Moaña aparece saboteada con ruedas pinchadas y se reaviva el conflicto laboral

La representación sindical de Ambulancias do Atlántico ya había anunciado que las protestas se iban a recrudecer después de que la reunión del pasado jueves con la Consellería de Sanidade y la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061 acabara sin acuerdo. Ayer la ambulancia de Moaña apareció saboteada y con las ruedas pinchadas, por lo que no pudo acudir a un accidente grave en el municipio, en concreto en las curvas de A Pandiña. En su lugar se movilizó a la ambulancia de Cangas, pero quedó tirada en el camino, a punto de llegar al lugar, debido a una avería en el motor y finalmente tuvo que acudir la ambulancia de Bueu, de otra empresa concesionaria, Ambulancias Pontevedra, perteneciente al área sanitaria de Pontevedra.

La situación del servicio de ambulancias en el área de Vigo, Cangas y Moaña sigue siendo un caos y está en juego el futuro de una plantilla de 260 trabajadores, pese al paso a su favor que ayer dio la Xunta al cumplir con lo anunciado de que el lunes daría luz verde en el Consello de la Xunta a la contratación de emergencia del servicio después de que la concesionaria comunicara la imposibilidad de seguir. Pero el conflicto laboral de los trabajadores de Ambulancias, que comenzó en abril denunciando atrasos en el pago de las nóminas y la desaparición del empresario dueño de Ambulancias do Atlántico, Carlos Simón, sigue latente.

Sobre la mesa, tal y como señala la representación sindical de CIG, CC OO y USO “está pendiente que se entreguen las nóminas que faltan y que se rehagan las de este año para pagar los atrasos que se adeudan y quién los va a pagar, así como garantizar el abono de la nómina de mayo antes del 1 de junio”. Desconocen quien les pagará la nómina de mayo -la de abril se la abonó la Xunta- y siguen sin contar con un interlocutor en la empresa para resolver cuestiones logísticas.

Ruedas pinchadas ayer en la ambulancia de Moaña. / Fdv

Para la representación sindical lo que ocurrió ayer en Moaña es lo mismo que sucede cada día de forma constante “e que levamos anos denunciando pedindo unha ambulancia máis do 061 na comarca. Cando as ambulancias do Morrazo están ocupadas, teñen que acudir doutros concellos e cando isto sucede, non semella importar a ninguén nin suscitar interés. A única diferencia é que en lugar de estar ocupada facendo un servizo, estaba inoperativa”.

El sindicalista de la CIG, Óscar Graña, añade que el contrato del 061 contempla 10 ambulancias titulares y tan sólo dos vehículos de sustitución para toda la flota ante cualquier eventualidad: “A totalidade das ambulancias que confoman a Rede de Transporte Sanitario Urxente en Cangas, Moaña e Vigo están na actualidade completamente destrozadas por falta de mantemento”. Añade que pese a que la empresa Ambulancias do Atlántico está supuestamente intervenida por el 061, la Fundación permite que se empleen ambulancias que se deben usar como vehículos de sustitución para hacer servicios privados: “O diñeiro que a empresa factura por estes servizos vai directamente á conta do empresario aumentando o seu patrimonio en lugar de servir para solucionar o grave problema económico que ten a empresa”. Explica que en la actualidad la empresa tarda más de 5 horas en solucionar un pinchazo de una ambulancia por falta de liquidez, ya que ningún taller quiere trabajar con el empresario Carlos Simón sin cobrar por adelantado.

Respecto al calendario de protestas que los sindicatos habían anunciado y que incluían una nueva convocatoria de huelga (habían suspendido la prevista para el 2 y 3 de mayo), aseguran que están pendientes de una nueva reunión esta semana con la Xunta, que podría ser el jueves, aunque no está confirmado el día. Mientras tanto no hay nada convocado, pero sí que el sabotaje de la ambulancia de Moaña deja patente el malestar en la plantilla que sintió como una amenaza que en la reunión del jueves la Xunta les dijera que se encontraban en una situación de privilegio porque en otras áreas la administración no se implicó tanto teniendo que recibir el pago de las nóminas con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pasados varios meses.

La Xunta aprueba la contratación de emergencia del servicio del 061 durante 6 meses por 2,9 millones

Tal y como la Consellería de Sanidade y la Fundación pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 habían trasladado a los representantes sindicales de la empresa Ambulancias do Atlántico en la reunión del pasado jueves, el Consello de la Xunta de ayer dio el visto bueno a la contratación, por el procedimiento de emergencia, del servicio de transporte sanitario urgente en el área de Vigo, Cangas y Moaña, después de la comunicación de la actual empresa de la imposibilidad de continuar con la prestación del servicio. La contratación se realiza por un período de 6 meses por importe de 2.901.952 euros (sin IVA),prorrogables por otros tres meses, y con un importe de 1.380.169. La nueva empresa prestaría el servicio desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, con posibilidad de esa prórroga de tres emses. Desde la Xunta señalan que el servicio de transporte sanitario urgente en el área de Vigo es un servicio “esencial” para la población que debe seguir prestándose y con el acuerdo de ayer la Consellería de Sanidade y el 061 garantizan esa continuidad y la “calidad” de la prestación de las urgencias y emergencias extrahospitalarias en los municipios de Vigo, Cangas y Moaña. Al declararlo de emergencia, la Xunta trata de agilizar la contratación del servicio invitando a unas empresas a hacerse cargo. Pero la plantilla de ambulancias reconoce que vive en una situación de incertidumbre total, no hay personal de mantenimiento, en el servicio de Cangas, por ejemplo, se puso una ambulancia de Vigo que estaba parada por ruido en el motor y siguen sin entender por qué la Xunta permitió que Ambulancias do Atlántico se hiciera con la anterior empresa de Murcia en mitad de la concesión cuando el empresario ya había dejado un mal rastro en el área de Pontevedra.

