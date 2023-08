Souvenirs para fardar de Cangas

Al igual que ocurre con las grandes ciudades del mundo como Londres o Nueva York, Cangas ahora también puede presumir de tener sus propios souvenirs con los que los ciudadanos de la villa y sus visitantes podrán fardar de ropa y accesorios con el nombre de la localidad del Morrazo.

La idea de que la ciudad de Cangas contase con su propia tienda de souvenirs y merchandising fue obra de Karen, natural de la localidad y dueña y creadora de la tienda “Cangas Galicia”, la cual abrió el pasado mes de julio en el Paseo de Eugenio Sequeiros. Todo el proyecto de iniciar este negocio surgió hace un año, para que la villa contase con sus propios productos que tuviesen el nombre de la localidad y darle así una mayor visibilidad como pasa con las grandes ciudades del mundo. De esta manera se pueden encontrar todo tipo de productos con el nombre de Cangas, desde gorras y camisetas, hasta bolsas de tela y cubos de almacenaje.

Karen es una pionera en el ámbito de los productos promocionales de la villa, porque hasta el momento no ha habido ningún comercio de este estilo en Cangas. “También soy una luchadora porque todo lo que he hecho, todos los diseños y fotos para los artículos, son todos hechos por mí” comentaba la propietaria de la tienda. Pese a que intentó colaborar con otras marcas para crear sus productos, no consiguió llegar a ningún acuerdo debido a la capacidad y enfoques con los que cuenta su local.

Línea de productos exclusiva

La acogida por el momento está siendo bastante buena según comenta Karen. “A la gente le ha gustado mucho la idea, muchos pasan y dicen que se alegran mucho de que la villa tengan su ‘propia línea de productos’. Sobre todo, las camisetas exclusivas de Cangas gustan mucho y la gente está comprando bastante”, añade la propietaria.

En cuanto a la afluencia de gente que acude a la tienda, como era de esperar los turistas son los clientes más habituales en comparación con la gente local. “Te diría que igual vienen un 90% de turistas y un 10% de gente de Cangas”, apunta Karen.

Además de las distintas prendas y accesorios, “Cangas Galicia” cuenta con una serie de postales con fotos hechas también por Karen en las que aparecen distintas zonas de O Morrazo como la playa de Rodeira, Cabo Home o Liméns.

La idea ahora es la de abrir una página web de la tienda para poder vender online sus productos a más gente. Además, a raíz del nombre “Cangas Galicia”, su intención es que esta pueda tener una proyección en el futuro ampliando territorios.