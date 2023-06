La Xunta inicia una inspección técnica de todos los viaductos de la Autovía do Morrazo

La Consellería de Infraestruturas, a través del servicio de Conservación de Estradas, comenzó ayer el proceso de inspección de todos los viaductos de la Autovía do Morrazo. La maquinaria utilizada llamó la atención de los conductores y obligó ayer a cortar un tramo de un carril y dar paso alternativo por el otro. Y es que la inspección arrancó por el viaducto que cruza el río Bouzós, en Cangas, en donde la principal carretera de la comarca es todavía un corredor de un carril para cada sentido.

Ayer por la tarde y durante la jornada de hoy la intervención será en el viaducto de Ameixoada y esta misma tarde comenzará la inspección en el viaducto de A Moura, una de las mayores estructuras de la autovía.

Desde la Xunta apuntan a que se trata de una inspección rutinaria, que no se dejó de hacer en ningún momento desde la construcción inicial del Corredor do Morrazo y su posterior conversión en autovía. Sin embargo, para los conductores estos trabajos de mantenimiento cobran más interés desde que, en 2022, se derrumbase el viaducto de la A-6 entre León y Pedrafita do Cebreiro.

La anterior intervención en los puentes de O Morrazo se acometió el pasado mes de noviembre, cuando el tramo final del corredor entre el Alto da Portela y la rotonda de Aldán tuvo que cerrarse al tráfico para una operación de conservación ordinaria del viaducto de A Portela.

A lo largo del corredor y del nuevo tramo de autovía hay seis grandes viaductos, con alturas entre los 25 y los 42,50 metros.