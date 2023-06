La Mostra levanta el telón de sus 40 años y Lois Soaxe la reivindica como elemento de unión

La cuadragésima edición de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCF) ya está aquí. El telón se levantó ayer en el Auditorio Xosé Manuel Pazos y la organización quiere hacer frente a la “crisis de los 40” con su programación más extensa y ambiciosa. Durante las próximas dos semanas el teatro será el gran protagonista, no solo en el Auditorio. También en las calles, plazas y en la multitud de espacios en los que hay programados diferentes eventos. El encargado de saludar la apertura de esta edición número 40 de la Mostra fue el actor Lois Soaxe, que la reivindicó como un elemento de unión y de memoria de Cangas y animó a la ciudadanía a vivir este evento como lo que es: una auténtica fiesta.

El pregonero quiso remarcar ese carácter festivo desde su misma entrada. Soaxe accedió al patio de butacas acompañado por la música del grupo Ameaça de Bombo y entró cantando para dar la bienvenida a todos los presentes. El actor está vinculado a la Mostra desde sus inicios, tal como recordó en su discurso. Un pregón en el que puso en valor el trabajo de todas las personas que han permitido que este festival alcance las cuatro décadas. “Hai que querer moito o que fas e querer moito para quen o fas. E ser moi, moi, moi cabesóns”, decía con su habitual humor. Él, por su parte, dejó patente su amor y agradecimiento a la Mostra. La invitación a encargarse del pregón de este año le cogió por sorpresa y pidió a la organización algo de tiempo para pensárselo. Al final no necesitó mucho tiempo. Recordó que el teatro le ayudó a encontrar lo que realmente quería hacer, le permitió conocer a actores, actrices y directores como Etelvino Vázquez. “Cambiou a miña vida [...] e a Mostra sen dúbida ten unha parte de culpa da persoa que son hoxe”, afirmaba.

El humor y el amor al teatro estuvieron muy presentes en todo el pregón. Pero también había lugar para la crítica y la reivindicación y aprovechó para reclamar a las distintas administraciones públicas un mayor compromiso con la cultura. “Todos os anos coas mesmas desculpas, mesmo atrasos e mesmos recortes”, escenificaba durante un momento del pregón que tenía previsto.

Durante su alocución no faltó la improvisación y el actor reconocía antes de comenzar que se las vio y se las deseó para ajustarse al tiempo necesario. El actor recordó los diferentes escenarios por los que pasó la Mostra durante estos 40 años y se refirió al teatro como “o máis simple e o máis complexo: alguén que conta e alguén que atende”. En definitiva: comunicación y honestidad.

Entre el público que llenaba el Auditorio de Cangas había representantes de todas las administraciones públicas, que también se dirigieron al público en la apertura de esta cuadragésima edición, y a toda esa audiencia Lois Soaxe le planteó una pregunta: ¿Cuántos espectáculos se celebraron durante estos 40 años? La respuesta: más de 600, en concreto 605.

Para llegar a esa cifra no basta con que alguien organice un evento como la Mostra. Para que exista comunicación tiene que haber un emisor y un receptor. “A festa non a fai somentes a banda que toca, senón sobre todo a xente que baila a peza, que a reinterpreta”, apuntaba en alusión al público. Por eso animó a todos a vivir la Mostra como una fiesta y dejó pasó a la que fue la representación número 606 de su historia. Fue el estreno de “Entrega en man”, una producción de Contraproducións y la propia MITCF y que se representaba por primera vez. Una comedia “denegrida” y con mucho humor negro bajo la dirección de Cándido Pazó.

Exposiciones, homenajes, libros y espectáculos de calle

La próxima función teatral en el Auditorio será el jueves, con la compañía extremeña Teatro Guirigai y su adaptación de “Libro del buen amor”. Pero esta Mostra con programación “XL” no para. Hoy (20.00 h) se inaugura en la Capela do Hospital la exposición “PLATTA. 10 anos no fío das ondas”, que organiza la compañía Fegatea coincidiendo con el décimo aniversario de la Plataforma Transfronteiriza de Teatro Amador (PLATTA).

Mañana, también en la Capela do Hospital a las 20.00 h, está programada la presentación de tres libros: “Notas de suicidio”, “Limbos terrestres” y “Dos hombres que caminan”. El filósofo y escritor Ignacio Castro conversará con los autores, Marc Caellas y Esteban Feune. Mientras, en el Auditorio tendrá lugar un homenaje a la recientemente fallecida Maruxa Barrio, educadora y difusora de la tradición oral y literatura popular. Será a las 21.00 horas a través de una exposición documental.

El miércoles en el Auditorio habrá un taller de creación (10.30 h), en la Capela do Hospital se desarrollará la performance “Murmurios cuánticos” de Cinema Sticado y a las 22.30 Teatro Guirigai presenta en el Eirado do Costal su espectáculo al aire libre “Camino del paraíso”.