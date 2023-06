“Ser o pregoeiro da Mostra é un papelón, estou ilusionado e ‘acoghonado’ a un tempo”

A Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCF) abre mañá a súa cuadraxésima edición, ás 22.30 horas no Auditorio Xosé Manuel Pazos. Corenta anos de teatro de rúa e de sala que convertiron ao certame cangués en todo un referente. Para esta edición tan especial a dirección pensou no actor, músico e malabarista moañés Lois Soaxe para ser o seu pregoeiro. Unha elección ben fundamentada grazas ao seu estreito vínculo coa MITCF e pola súa traxectoria. Formouse no Instituto del Teatro de Xixón e en Commedia dell’Arte con Claudia Contin e Ferruccio Merisi.Traballou nas compañías asturianas Teatro del Norte, Teatro de Trebolén, Toaletta Teatro e Producciones Quiquilimón e en Galicia en Nove-Dous Teatro, Balea Branca, Ollomol-Tranvía, Teatro do Morcego, Teatro de Ningures ou no Centro Dramático Galego. Unha carreira tamén con gran presenza no audiovisual a través de series e películas como “Lena”, “Ilegal”, “Cargo”, “Heroína”, “Los lunes al sol” ou “A Esmorga”, entre outras. Nos últimos anos tamén é o responsable de impartir os obradoiros de teatro da Escola Municipal de Teatro de Cangas para os máis novos ou o actor que da vida a Pedro Barba e ao demo no espectáculo “Defensa da Vila. María Soliño”.

–Que significa para vostede que a Mostra pensase en vostede para o pregón inaugural dunha edición tan especial como a do 40 aniversario?

–É un agasallo, penso, que me fan as compañeiras e compañeiros da organización da Mostra por ser teatreiro, ser de aquí e que xa me peinan canas.

–Ser pregoeiro da Mostra… é un papel ou un papelón?

–É un papelón a cara descuberta ante un auditorio que vai estar ata a bandeira.Quero estar aí o primeiro día da Mostra, dando o pistoletazo de saída, recibíndo e dando amor aos meus veciños. Pero tamén me gustaría agocharme na escuridade da butaca mentras é outro o que dá o pregón. Estou ilusionado e acoghonado ó mesmo tempo.

–Como será o pregón que ten preparado para esa noite?

–Curto!! Cando me puxen a ensaiar o primeiro borrador que tiña duraba coarenta minutos!!! Mátanme [risos] Así que o levo acortando, rachando, mudando, que si improviso, que si levo todo memorizado, que xa non me vale nada, que comezo de novo… Aghhh! Que o escriba outro!!! Dígolle que a día de hoxe, aínda non sei por onde vou tirar. E xa non queda nada!

–Se a aquel mozo de 17 anos que traballaba de “pipa”, como vostede di, naquelas primeiras edicións da Mostra lle chegan a dicir que andado o tempo ía ter este papel protagonista, que tería pensado?

–Con eses anos isto paréceche como cousas de vellos. Estás para outras cousas. Posiblemente, diría que llo deran a outro.

–Creo que con bastante humor e acerto di que non é da Xeración X, nin da Milenial nin da NiNi, senón da Xeración Mostra. Como é ser desa xeración que viu nacer e crecer a Mostra de Teatro de Cangas?

–Centrándome só no eido teatral, diría que un dos grandes cambios que se deron nestes anos foi a formación de espazos institucionalizados para a ensinanza dos distintos oficios teatrais – interpretación, dirección, escenografía, dramaturxia, técnica, xestión, produción, distribución…– que fixo cambear o concepto máis artesanal da profesión teatral. As compañías están formadas xa por titulados e agora falta arranxar a ocupación de espazos públicos polas compañías, a docencia nas materias artísticas no ensino, a xubilación dos creadores...

–O certo é que ese traballo e traxectoria ofrécenlle unha perspectiva privilexiada dos cambios da Mostra. Como evolucionou esta Mostra que comezou en espazos un tanto precarios ata chegar a estes 40 anos, cun Auditorio por medio?

–É unha pregunta que habería que facerlla ao equipo organizativo da Mostra. Por suposto que conseguir o Auditorio, que foi unha conquista do pobo de Cangas, facilitou o traballo de exhibición de obras de sala, pero non hai que esquecer que tiñamos un Gran Cine Avenida que foi demolido sen piedade. Hai que ter en conta que esta Mostra sempre tivo unha gran presenza de teatro de rúa, aínda cando se realizaba en setembro, polo que os cambios foron paralelos aos que tivo nestes corenta anos o pobo de Cangas.

–Fala dun momento clave para vostede: a presenza en Cangas de Etelvino Vázquez, que dalgunha maneira o impulsou a “emigrar” e irse a Xixón a estudar teatro e a traballar en diferentes compañías. Que foi o que removeu en vostede o director asturiano para emprender esa aventura?

–Eu, daquela, xa andaba a rosmar co de formarme no oficio. Etelvino, era o director do Teatro del Norte (e o sigue sendo) e profesor do Instituto de Teatro de Artes Escénicas (ITAE) en Xixón. O traballo que realizou no obradoiro gustoume moito, falamos e … ao ano seguinte estaba facendo as probas de ingreso.

–Agora dalgunha maneira é vostede o que ten a posibilidade de remover algo no interior dos seus alumnos grazas a esas clases de iniciación ao teatro dentro da Escola Municipal de Teatro de Cangas. Como é traballar cos máis novos?

–Están a rebosar de enerxía. O que eu intento é que toda esa enerxía vaia enfocada ao traballo cos demais, non a competitividade, e así darlle moito valor a súa desbordante imaxinación. Se logran facer grupo, montando eles as súas propias historias e respectando as diferenzas do compañeiro o obxectivo está cumprido.

–Que futuro que lle augura a esa canteira teatral e á Mostra de Cangas?

–É todo tan raro... O futuro será o que sexa o presente e o presente non nos está dando moitas alegrías. A Mostra seguirá e crecerá a medida que siga habendo xente que tire por ela, que haia diñeiro público para mantela e que o pobo de Cangas a queira.