Primera baja de las elecciones municipales del 28-M en Bueu. El candidato del PSOE, Camilo Macenlle, que en los comicios mantuvo los dos ediles del partido en la corporación, presentó a última hora de ayer su renuncia a coger el acta de concejal. Lo hizo en una reunión del partido a la secretaria local, Rosa Piñeiro. Asegura que era algo que ya valoraba tras los resultados electorales que le “desmoralizaron”. Aunque aguantó con dos ediles en la corporación, para él fue un “fracaso en toda regla.Igual se evitó un descalabro, pero eso nunca se va a saber”, señalaba a última hora de ayer.

La renuncia llega cuando el BNG tiene previsto iniciar este martes negociaciones con el PSOE para formar gobierno de coalición, ya que con 8 ediles Félix Juncal no alcanzó mayoría; y después de que la portavoz del PP, Elena Estévez, ofreciera a Macenlle este pasado fin de semana la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno.

En un comunicado, Macenlle explica que presenta la renuncia ante el resultado de las pasadas elecciones, muy lejos de los objetivos marcados. Añade que para su forma de entender la política “as propostas presentadas eran as máis innovadoras, as máis realistas e as máis útiles para o futuro de Bueu. “E evidentre que a cidadanía non o entendeu así e non tiveron a acollida que esperábamos. Para mín a política é unha actividade que ten que estar en consonancia e perfectamente aliñada coas demandas da xente e cando iso non ocorre e a distancia é demasiado ampla, debe aceptarse a realidade”. Entiende que es el momento de dar el paso a nuevas personas y de facilitar el diseño de un nuevo proyecto para el futuro.

La lista del PSOE, por consiguiente, se moverá. El siguiente en el número tres es Celso Dopazo Piñeiro, que ya había sido concejal en el bipartito BNG-PSOE y que si acepta el acta, será concejal con la número dos Isabel Quntas.

Por la mañana, Macenlle no adelantaba sus intenciones y valoraba la oferta que el fin de semana había planteado Elena Estévez para intentar un acuerdo de gobierno, de 7 +2. Aseguraba que la primera opción que se planteaba era la del BNG de Félix Juncal. Consideraba que un pacto con el PP sería “contra natura”, aunque ayer insistía en que era su postura personal y que el partido se iba a reunir a última hora para trazar la estrategia y las líneas a seguir.A última hora, remitió su comunicado de renuncia.