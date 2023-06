Gestido espera recibir hoy el apoyo de AV que ayer se negó a firmar el pacto de gobierno

Todo pendiente para el pleno de hoy. Alternativa dos Veciños (1 concejala) no desveló ayer sus intenciones. Solo comunicó a sus compañeros de izquierda: BNG (6 concejales), PSOE (3) y Esquerda Unida (1) que rompía las negociaciones y que iba a ser su asamblea la que decidiera respecto a si votaba a favor o no de la investidura, algo que parecía garantizado desde el primer día, pero que se rompió ayer tras negarse a aceptar una media dedicación exclusiva. Alternativa dos Veciños quería una entera y fijó su propósito como irrenunciable. De modo cordial, eso sí, se lo comunicó a las demás fuerzas de izquierda. Sin aspavientos y enfados por ninguna de las partes.

Alternativa dos Veciños, cuya concejala elegida fue la alcaldesa en funciones, Victoria Portas, había dado el sí al programa y a los repartos de las áreas, pero fue inflexible en lo de la dedicación exclusiva. Así que los cangueses sabrán en el pleno de hoy quien les gobernará, si lo hará la izquierda a través de la candidata Araceli Gestido (BNG) o lo hará el PP, (11 concejales) a través de José Enrique Sotelo. AV lo tiene en su manos. Si se abstiene o se vota a si mismo gobernará la derecha. Solo le queda votar a favor. Esta formación prefirió dejar a los demás en la incertidumbre.

Después de que BNG, PSOE e EU firmaran el pacto de gobierno ayer en Hotel Jucamar, la candidata Araceli Gestido quiso manifestar que el pacto que se firmó fue el primero que se alcanzó en la primera reunión, que no hubo ningún cambio, que desde el principio se apotó por mantener la equidad y la proporcionalidad de la representación de los partidos de la izquierda en la futura corporación municipal que estaba totalmente tranquila, porque la decisión de no entregar la dedicación exclusiva total a AV no estaba tomada desde la terquedad, sino desde la convicción de que es lo correcto. “Quiero que sepan_dirigiéndose a AV_que todos hacen falta. Tengo la esperanza de que lo consideren como un sacrificio que le regalan al pueblo de Cangas. Creo que se lo merece. Así que tengo la esperanza de que la concejala de AV vote a favor. Nosotros estaríamos encantados con un gobierno de cuatro y, a partir de ahí, a trabajar”. Hay esperanza en la izquierda de Cangas, pero también firmeza en sus convicciones. Consideran que el trabajo estuvo bien hecho.

Las condiciones del pacto que se hicieron públicas ayer son las siguientes.

1.-Avanzar na tramitación dun PXOM, recollendo o traballo realizado e marcando un calendario para o inicio da mesma, elaborando unha diagnose técnica, económica e xurídica da situación actual do documento, para así determinar uns pasos a seguir.

2.-Aprobación duns orzamentos para o ano 2023 e compromiso de chegar a decembro cos orzamentos de 2024 pechados.

3.- Revisar e aprobar o PMUS existente e desenvolver as areas de actuación do mesmo, cumprindo o compromiso de recuperación do espazo público peonil, tanto no casco de Cangas como nas parroquias, cumprindo os requisitos do Plan Ágora.

4.- Impulsar actuacións para eliminar a desigualdade social e económica a través dunha política integral de benestar social que poña o foco nos colectivos máis vulnerables e con menos recursos.

5.-Estudiar a consecución dun Plan de Saneamento Integral do Concello e dun Estudo para o Saneamento Integral das rías, sendo conscientes da problemática actual na Ría de Aldán e outros puntos de verquidos no Concello.

6.- Solicitar unha relación actualizada das inversións realizadas de conformidade con Plan de Investimentos ligado ao contrato da auga e revisar as pendentes para dirixilas as necesidades máis importantes do Concello e equilibradas por parroquias.

7.-Revisar e por en marcha os traballos necesario para aprobar a RPT no Concello.

8.- Elaboración e posta en marcha urxente dun plan de limpeza, podas e desbroces así como de mantemento e conservación do viario público.

9.- Iniciar as actuacións concretas para a consecución dun plan de vivenda social especialmente orientado ao aluguer.

10.- Definir un plan para afrontar as débedas contraídas, por sentenza xudicial firme, ou calquera outra débeda pendente de resolver.

11.-Defender o compromiso cunha sanidade pública e de proximidade, defendendo a mellora dotacional e de persoal de todos os centros de saúde do noso Concello, a reapertura do consultorio do Hio, a reivindicación para a construción do novo centro de saúde nos terreos existentes no Hio e a construción dun centro de especialidades CAR na Rúa.

12.- Instar as administración responsables para a creación dun xulgado especializado en violencia de xénero en Cangas.

13.- Instar as Administracións responsables para a recuperación das naves de Oxea, a cesión gratuíta dos terreos de Massó, a definición da concesión de Oxea e Alameda Nova e a desafectación da zona non portuaria de Cangas.

14.- Favorecer a accesibilidade da veciñanza ao Concello e a axilización e facilidades nos trámites e no acceso aos servizos municipais.

15.- Promover dende o Goberno Municipal o transporte público que conecte as cinco parroquias de Cangas.

16.-Estudar a posibilidade de que certos servizos municipais podan ser xestionados cun modelo público de xestión.

El reparto de áreas, en el caso de que la izquierda alcalce la alcaldía de Cangas, quedaría de la siguiente manera.

BNG.

Alcaldía, Muller e Igualdade, Normalización Lingüística, Participación, Transparencia y Atención Veciñal, Facenda e Persoal, Promoción Económica, Turismo e Mocidade, Urbanismo e Vivenda, Medio Ambiente, e Benestar e Ensino (estas dos últimas estaban asigandas a AV y si entrara en el gobierno local serían para ella).

PSOE.

Se haría con las concejalías de Deporte, Obras y Servicios e Mobilidade, Seguridad Ciudadana y Tráfico.

Esquerda Unida.

Quedaría con las áreas de Cultura y Patrimonio, incluyendo en la primera tanto la Escola de Música como el Conservatorio de Cangas.

Dedicaciones excluivas.

Serian cinco. Una para la alcaldía que sería la más retribuida, dos para el BNG, una para el PSOE y una media para EU. En el gobierno anterior, al alcalde se le asignó el sueldo que dejaba de percibir como maestro de escuela. En total eran 45.642 euros brutos los que percibía el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos al año. Había también dos dedicaciones exclusivas totales con menos remuneración que era para Victoria Portas (ACE) y Hugo Fandiño (PSOE), que percibían 28.937 euros al año. Se habían firmado también dos dedicaciones con un 60% del salario, una para Maite Villar (ACE) y otra para Sagrario Martinez (PSOE). Todo esto cambió conforme se sucedieron las dimisiones de los concejales de gobierno. Al final del mandato, el gobierno lo ostentaba un solo partido, ACE, con la alaldesa Victoria Portas y dos concejales, Mariano Abalo y Adirán Pena.

Junta de gobierno y comisión informativa.

La comisión informativa será única y la junta de gobierno estaría por definir.