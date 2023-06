Alternativa dos Veciños impone la opacidad en las negociaciones del pacto de gobierno

El partido Alternativa dos Veciños, que consiguió un solo concejal en las últimas elecciones municipales del 28 de mayo, obligó a un giro drástico en la política informativa sobre la gestión del futuro pacto de gobierno local. Pretende imponer el oscurantismo en las negociaciones, en vez de la transparencia con la que se habían iniciado las conversaciones y que el BNG tanto alentó. Como se está en una etapa muy sensible de las negociaciones y nadie quiere lastimar la imagen de concordia que había permanecido hasta el momento, las demás fuerzas: BNG(6 ediles), PSOE (3)y EU (1) optaron por no crear conflicto y aceptar esta condición de un partido que sería totalmente minoritario en el futuro gobierno cuatripartito. Alternativa dos Veciños, que es el partido de la actual alcaldesa en funciones, Victoria Portas, y también de Mariano Abalo, llegó ayer a las conversaciones del pacto con la intención de cambiar la transparencia por la opacidad. En esta ocasión, el representante de AV en la mesa de negociación era Adrián Pena, que es, como Mariano Abalo, concejal y miembro del gobierno en funciones. Ambos acudieron en las listas de AV en puestos muy retrasados. Abalo de número 11 y Adrián Pena, en el puesto 13.

Entre las imposiciones de Alternativa dos Veciños figura la de eliminar el portavoz que se ocupaba de trasladar la información sobre cada una de las reuniones de negociación del pacto y que todo se hiciera llegar por escrito. Además se vuelve a la opacidad, que los demás partidos rechazaban. Mucho adorno en el comunicado, pero escasa información.

La reunión de ayer pudo no existir perfectamente. El comunicado que salió de la misma no explica absolutamente nada a los cangueses, que son los primeros interesados, los que preguntan cada día lo qué sucede, los que quieren saber qué hacen los que van a ser sus representantes. El contenido del comunicado es hueco. “En Cangas, a 7 de junio de 2023, dando continuación as negociacións iniciadas o sábado 3 de xuño, as catro formacións de esquerdas implicadas con vontade de impulsar un goberno estable en Cangas para os próximos catro anos seguiron avanzando nas negociacións dacordo co calendario plantexado inicialmente. Nesta reunión seguese a debatir as líneas básicas de traballo no que atopar un acordo entre as candidaturas, entre cuestións como orzamentos, PXOM, compromiso coa sanidade pública ou a reivindicación do espazo público para os peóns. Do mesmo xeito emprazáronse para seguir celebrando a próxima reunión o próximo venres pola tarde onde iránse abordando a estructura orgánica do funcionamento do goberno, entre outras cousas”. Nada nuevo, como dijimos. Nada que arroje luz a los electores, a los vecinos.

Por otra parte, el PP mostró ayer su intención de acudir al pleno de investidura del día 17 de junio con la intención de que su cabeza de lista, José Enrique Sotelo, sea elegido alcalde. Mantuvieron algunas conversaciones con otras formaciones políticas y afirman que no dan por perdido nada. Insiste en que no se trata de elegir entre la izquierda y la derecha, sino la del bien de Cangas y que su gobierno tendría la misma legitimación que otro cualquiera. Es cierto que está recibiendo calabazas, pero el PP, en esta ocasión, no cejará de intentarlo. Con casi 11 concejales, con casi 6.000 votos, considera que tiene derecho a intentar gobernar Cangas.