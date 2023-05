Gaviotas al ataque!

Ya advierto a l@s malpensad@s que el titular no va con rintintín de simbología electoral, sino con afán documentalista. El ave fue captada ayer en Moaña oteando comida y lanzándose a ella, con la playa de A Xunqueira como fondo de instantánea.

Un 1º de mayo para ponerse el mono de trabajo

No son muy dados en el PP a participar en manifestaciones del 1º de mayo, aunque sí suelen respetar el tradicional día de asueto aparcando la actividad cotidiana. No es el caso del equipo de Sotelo, al que parece urgirle poner el mono de trabajo para desalojar cuanto antes a los inquilinos del consistorio, cual brigada de desokupación que hoy se presenta con conselleira y exministra como maestras de ceremonia, coche altavoz y la solemnidad de la Capela do Hospital.

Victoria, en modo turbo

También Victoria persigue la idem, aunque con expectativas más modestas, y ya no hay proyecto ni sarao político o social que se le escape. Más vale tarde...