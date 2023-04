El Anpa de Seara denuncia otro deterioro de los menús escolares en Moaña y amenaza con protestas

La calidad de los menús escolares contratados a un catering en Moaña y que se sirven en todos los colegios excepto en Reibón, que tiene cocina propia, vuelve a desatar el enfado de las familias de los estudiantes. Desde el Anpa del CEIP Seara ayer lamentaron que en las últimas semanas volvieron a empeorar los platos. “Cada vez que se produce una protesta mejoran los menús pero al poco tiempo vuelven a empeorar. Ya no suelen servir platos fríos, pero la calidad y la presentación es muy mala y la cantidad es escasa. Por ejemplo, los días que ponen pollo reparten un muslo por comensal y no se puede repetir. No es normal que tenga la misma cantidad un niño de tres años que otro de 6º de Primaria”, lamentan desde el colectivo de padres y madres.

El deterioro de los menús escolares de Moaña llega al Parlamento mientras la Xunta mantiene una investigación Ante la repetición, cada cierto tiempo, de este problema, los padres de Seara plantean celebrar una concentración para exigir un cambio en la gestión de los comedores cuyos menús son contratados directamente por la Xunta. Tratan de canalizar a través de la Federación de Anpas una protesta conjunta con las comunidades escolares del resto de colegios. Y es que el problema ya llegó al pleno de la corporación en dos ocasiones, logrando los votos de todos los grupos políticos exigiendo a la Xunta una mayor inspección a la concesionaria del servicio de catering o incluso un cambio de la empresa contratada en los últimos dos cursos. Solo en Seara hay más de 60 estudiantes adscritos al comedor y los padres apuntan a varios platos de los últimos días. “Los supuestos medallones de salmón son una especie de paté y el bacalao con patatas solo tenía la piel del bacalao para darle sabor”, lamentan.