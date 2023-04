Las imágenes de Os Remedios volvieron a la iglesia de Tirán

La iglesia de Tirán acoge de nuevo a las imágenes de la Virgen de Os Remedios y del Cristo das Boas Augas. Los fieles las trasladaron ayer desde la capilla, una semana después de completar el camino de subida al monte.

El misterio del juguete sexual en los campos del Kenyata

La fotografía de un consolador sexual extraviado en el entorno de los campos de fútbol del Kenyata de Cangas se hizo viral en los últimos días por las redes sociales. Desconocemos si su legítima dueña o dueño lo fue a recoger, pero el grueso del debate giró en torno a su tamaño. Ya se sabe que hay discusiones milenarias que se repiten una y otra vez por mucho que pasen las generaciones. De todas formas, el misterio del juguete sexual sacó a relucir el ingenio y el humor de los vecinos de la comarca.

¿Celebra Abalo su último cumpleaños como concejal?

El concejal cangués Mariano Abalo celebra su cumpleaños y lo hace mientras para todos los vecinos es un misterio si volverá o no a presentarse a los comicios locales. Se trata del único concejal que mantiene su acta desde el regreso de la democracia. Por lo tanto, su continuidad o no está cargada de simbolismo. Queda por saber si este será su último cumpleaños como concejal o no. El lunes 24 de abril deben estar presentadas todas las candidaturas y la de ACE, en estos momentos en el gobierno local, todavía no está confirmada.