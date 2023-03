La profesora sustituta de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto Rodeira, que ejerció entre el 8 de septiembre de 2022 y el 19 de febrero, asegura en relación a una comunicación remitida por el centro docente y publicada el pasado día 21 sobre una exposición en una librería de Cangas de algunos de los poemas realizados por alumnos en su taller de escritura poética, que fue impartido por ella “en exclusiva” durante el horario lectivo del instituto, como parte de su labor docente, que “Béatrice Pépin no impartió ningún taller en el centro, ni guió o inspiró en modo alguno las actividades realizadas por el alumnado” en dicho taller. Añade que la participación de Pépin se limitó exclusivamente “al recitado de un poema y a la entrega de unos diplomas al alumnado presente y en ningún momento se contó con su colaboración en el taller de escritura realizado en el aula como actividad lectiva ordinaria y previo a esta actividad complementaria”. Aclara que esta persona no es docente en el centro y que “durante la actividad complementaria en la que participó, no se realizó ningún taller de escritura adicional”. Respecto a la asistencia al acto en la librería, señala que “Pépin acudió como invitada y que su participación en él consistió en la lectura de algunos poemas”.