“Terra es un ‘festival do pobo para o pobo’ con el que la Semana Santa de Cangas ganará”

Con un cartel de 14 artistas y bandas de rock,Ska o rumba de O Morrazo, el Concello de Cangas ha organizado el festival Terra Spring Festival, que se celebrará, de forma gratuita en el espacio de Ojea, para ampliar la oferta cultural de la Semana Santa, con espectáculos también para el público infantil y familiar. El moañés afincado y vecino de Cangas, Xes Currás forma parte de la productora del festival. Sobre el escenario estarán bandas como The Broke, The Skarnivals, Quinkillada o The Lelli Kelly´s, junto a los artistas de clown, de teatro o Djs. El horario del festival es de 21:00 a 06:00 de la madrugada, salvo el viernes 7, con actividades infantiles a partir de las 18.00 horas. El hecho de que el Concello organizara un festival musical hasta las seis de la madrugada sin contar con la hostelería nocturna, generó las críticas del sector. Xes Currás asegura que ya se han cerrado acciones con locales de ocio nocturno. Está plenamente convencido que el festival impactará de forma positiva en numerosos sectores.

–¿Cómo surge la posibilidad de realizar este festival Terra y por qué el nombre? –Nosotros como productora, presentamos un proyecto para un evento privado (Mambo Festival) y tras varias reuniones, el aConcello nos traslada la carencia de oferta cultural para determinados rangos de edad en Cangas, así es, como de forma conjunta empezamos a estudiar diferentes posibilidades para poder desarrollar una propuesta destinada a públicos de todas las edades y que económicamente fuera sostenible, ya que es un evento gratuito. Su identidad se resume en el eslogan “Festival do pobo, para o pobo”. –¿Cuántas actuaciones incluye? –Tendrá durante los días 6 y 7 de abril 14 artistas y bandas de las que veremos actuaciones de rock, Ska, rumba, etc finalizando cada uno de los días con actuaciones de dj’s. También contaremos con representación de las artes escénicas, con monólogos, show de improvisación teatral, clown y por supuesto, contaremos con actividades para que los mas pequeños de la casa puedan ser partícipes de la experiencia Terra. –.¿Qué tienen en común las bandas que forman el festival? –En esta primera edición teníamos muy claro, que el grueso de las actuaciones tenían que estar representadas por artistas de la zona. Para nosotros esto tiene que ser un sello de identidad. –¿Qué opinión le merecen las críticas de la hostelería nocturna de Cangas? –Agradezco la pregunta, y si vemos en perspectiva, se debería celebrar que se desarrollen este tipo de eventos en Cangas, ya que históricamente y a pesar del encanto de la zona y de las numerosas alternativas de alojamientos y servicios, Cangas no termina de posicionarse como un referente como destino vacacional en Semana Santa. Por puntualizar su pregunta, comentar que ya hemos cerrado acciones con locales del ocio nocturno para dinamizar el público y generar un movimiento que repercuta positivamente en los locales con los que hemos podido hablar. –¿La Semana Santa de Cangas gana con esta propuesta musical? –Indudablemente, la experiencia nos dice, que cualquier iniciativa ya sea cultural, deportiva o de cualquier ámbito y que tenga la capacidad de generar movimiento, siempre va a aportar valor a la economía local. Restaurantes, hoteles y similares, cafeterías, comercio, supermercados, servicios de transporte… Son numerosos los sectores a los que les va a impactar positivamente la celebración de este tipo de eventos. –¿Como está el oficio de productor musical? –Estamos en un momento de mucha especulación en el sector musical, los cachés de los artistas están inmersos en una burbuja que hace muy compleja la viabilidad en los proyectos, hay que estudiar mucho cada paso que se da.Desde Volea World, siempre intentamos presentar una oferta en nuestras producciones que no implique repercutir económicamente en los precios de entradas y servicios dentro del evento. El cartel The Broke. Grupo de rock, nacido en 2016, con gran presencia vocal y de riffs de guitarra, que bebe del punk, grunge y hard rock; autodefinido como rock clásico. Editó “Monster” en 2020 y nuevos singles con “Desconnection” a la cabeza. The Skarnivals. Banda de O Morrazo nacida en 2012. Empieza 2023 con su tercer álbum “Latexos”. Tras un parón, retornó en 2016. Quinkillada. Es sinergia entre la verbena gallega y una banda nueva. Mezcla ritmos latinos con rumba. Rodri Martínez, Yago Oliveira, Suso PF, Byktor G, Daniel Acuña y Valverde forman la banda que nació como respuesta artística al encierro en la pandemia. The Lelli Kelly´s. Proyecto de rock´n roll formado en O Morrazo en 2017. Lo que empezó como un grupo de versiones, se convirtió en 2018 y 2019 en banda revelación del rock gallego. Cigâni. Clown. Representa “Sen papeles”, un gitano balcánico que llega a la ciudad sin papeles, alterando el orden público. Rythm &Beer. Dúo de apasionados por la música, que empezaron como pinchadiscos en 2015 y a hacer sesiones. Entre sus discos hay clásicos de artistas como Tito Puente, Chubby Checker, Dick Dale, Nina Simone o Wanda Jackson. David Granha. Productor de Cangas, con 20 años de carrera en la música electrónica. Alcanzó el top 100 de los artistas techno más vendidos según la web Betstats y el top 10 de Beatport Techno. Läcón sin Jrëlos. Artista morracense independiente, formó parte de colectivos de la escena urbana gallega como Banana Bahía Music o La Zodiak. Presenta su nuevo trabajo “Só lacón” con ritmos PostPunk, PopPunk o Synthwave Alternativos. Jazmín Abuín. Actriz, monologuista, cantante y periodista viguesa, con larga trayectoria en teatro musical y de texto en televisión y cine. Es una de las cómicas del Club de la Comedia. Arntxa Treus. Polifacética actriz, comparte escenario con Los monólogos de la Treus. Trabajó en serie sde televisión y su monólogo “Sexo débil, o carallo” recibió el premio del Festival de Teatro Gallego Celso Parada al mejor monólogo cómico. Prepara su nuevo espectáculo teatral “Revolta”. Moito Morro Teatro. Compañía teatral de O Morrazo, activa desde 2013. Serán los maestros de ceremonia de la velada con un show de cuatro actrices que recrean escenas improvisadas a partir de los temas que el público propone.