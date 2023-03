El radar del Sistema de Vigilancia SIVE no puede captar embarcaciones bajo el mar

La aparición en aguas de Arousa de otro narcosubmarino, el segundo de similares características tras el interceptado en Aldán en noviembre de 2019, pone en evidencia la eficacia del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) del Ministerio de Interior, que en 2012 instaló una nueva estación de radar en la isla de Ons para el control del narcotráfico, como “un lugar estratégico para vigilar tanto alta mar como la zona de la ría de Pontevedra”. Los narcotraficantes lo burlan. Aunque destinado también a tareas de rescate, control del tráfico marítimo o labores de inteligencia, la llegada de estos narcosubmarinos a la costa, dejan obsoletos los equipos de este sistema. El radar no puede captar embarcaciones bajo el mar.

Es el mismo sistema que se emplea de forma efectiva por parte de la Guardia Civil en el sur de España para el tráfico de las embarcaciones del hachís, la detección de pateras y para el control de la inmigración ilegal, pero que aquí se encuentra con el problema de los narcosubmarinos, que se ven casi con vía libre para la entrada de la cocaína desde Sudamérica a Europa por las costas de Galicia y de Portugal.

Dentro del Parque Nacional das Illas Atlánticas, hay otros radares del SIVE en Cíes y Sálvora, pero la estación de Ons se había anunciado como la más completa, con cámaras de alcance diurno y nocturno para captar imágenes a 10 kilómetros de distancia.

El radar de Ons está integrado en la red de siete estaciones de la provincia de Pontevedra. En la documentación remitida al Concello de Bueu para la licencia de las obras en la isla, fue presentado como “el nexo de unión entre las estaciones sensoras de la zona norte con el centro repetidor de Pastoriza y la Comandancia”.

Características del SIVE

¿Y que es el SIVE de Ons? Se trata de una torre, por un lado, de planta hexagonal metálica y de unos seis metros de altura, que se pintó imitando el alicatado de la torre del faro de la isla, próximo al mismo, y que alberga los distintos dispositivos de vigilancia, como el radar y los sensores ópticos y acústicos. Por otro lado, el recinto alberga también una caseta, revestida de piedra, con los cuadros eléctricos y generadores que permiten el funcionamiento de los sistemas de vigilancia.

Fuentes consultadas aseguran que solo un sonar descubre una embarcación bajo el mar; a través del sonido capta los objetos sumergidos o el relieve del fondo marino. Es lo que incorporan todos los barcos. Eso sí, el problema del sonar es si el narcosubmarino para los motores, pues lo que detectaría sería algo que pudiera confundirse con una roca.

Por eso que, a día de hoy, el control de los narcosubmarinos no es fácil. Sus tripulaciones solo tienen que apagar el motor si escuchan otro y esperar a que pase para seguir camuflados. Las mismas fuentes señalan que hoy en día se puede llevar una imagen al otro lado del planeta, pero la única tecnología para llevar emisiones bajo el agua es el cableado. Muchas personas se preguntan por qué no se incorporan drones con imágenes para este control de la frontera en el mar, pero bajo el agua no puede emitir señal. Añade que los entendidos en submarinos saben que lo único efectivo para luchar contra ellos es controlar el mundo submarino y eso se hace, o bien con submarinos que patrullen la costa o barcos situados en la ría dotados con sonar, pero apoyados por un protocolo en caso de detección.

El Ministerio de Interior sigue invirtiendo mucho presupuesto en el SIVE. En 2022 destinó 15 millones de euros y 46,5 millones para el servicio de mantenimiento integral por lotes (Tenerife, Las Palmas Zona Estrecho, Zona Sureste, Zona Levante y Galicia).