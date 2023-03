Pérez Laya se despide

El magistrado David Pérez Laya deja la plaza de Cangas. Lo hace después de muchos años y con el caso de la Operación Vida pendiente de juicio. Ayer, sus compañer@s le ofrecieron una comida para allanarle el camino.

Falta de papeleras para escrementos perrunos

Nos comentan que no hay papeleras suficientes en Cangas, que las que se rompen no se reponen y que no hay manera, a veces, de tirar esas bolsitas donde se introducen los excrementos de los perros. Por cierto, que la playa de Rodeira y el paseo se llenan de noche de estos animales.

El PP dio a conocer en Cangas a su candidato pero no hizo público, de momento, a ningún miembro más de la lista, esa con la que pretende sacar mayoría absoluta. Así que no sabemos si irá la edil Dolores Hermelo, que tiene que deshojar la margarita. Hay quien la sitúa de número dos. Pero nunca acertamos.