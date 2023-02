Unha alumna de As Barxas vence no certame de relato breve da RAG

O talento literario do Morrazo volve quedar de manifesto. Nesta ocasión grazas ao traballo da estudante do instituto moañés As Barxas, Aroa Currás García. Alumna de 2º da ESO, onte foi galardoada co premio do III Certame de relato breve A Erbeda. Trátase duns galardóns convocados pola asociación Os Nosos Lares de Palavea, en colaboración coa Real Academia Galega (RAG), o Concello da Coruña e as librarías Moito Conto, Xiada e Formatos. A entrega de premios foi na Fundación Luis Seoane, na Coruña.

Relacionadas Talento literario de Bueu concentrado