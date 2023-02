Las naves de Ojea sí aparecen en el Catálogo Patrimonio Cultural de la Xunta

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, pone fin a la controversia con el PP respecto a la catalogación o no de las naves de Ojea por parte de la Xunta. Y lo hace mostrando un documento oficial que corresponde con la hoja donde las naves de Ojea aparecen dentro del Catálogo Patrimonial de Cultura. En un documento de la Consellería de Medio Ambiente, donde figura la página como Diligencia de Aprobación Definitiva polo Consello da Xunta en data 26/07/2018. El líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, negó el pasado fin de semana que las naves hubiesen sido catalogadas por la Xunta de Galicia. Afirmó que lo que había hecho la administración autonómica fue solo inventariar este complejo industrial ubicado en zona de Costas.

Abalo mostraba ayer su preocupación por el hecho de que Sotelo se mostrara tan sistemáticamente mentiroso o ignorante. Afirma el concejal de Urbanismo y primer teniente del Concello de Cangas que el documento pone en evidencia a José Enrique Sotelo, del que dice representa un auténtico peligro “que non contento con sus barbaridades con pelotazos urbanísticos o con l manipulación del contacto del agua, ahora tiene la osadía de negar la prueba documental de catalogación de las naves de Ojea, dejando en mal lugar al propio PP, por estar representado por una persona que demuestra tan poca responsabilidad y falta de conocimientos”. Esta polémica surgió a raíz de que el Ministerio de Transición Ecológica anunciara al Concello de Cangas su intención de derribar las naves, que hay que recodar están dentro del dominio publico marítimo terrestre, del que es competencia el Estado, no la Xunta. Abalo opina que el Estado debe tener en cuenta la mencionada catalogación si quiere derribar las naves. El Ministerio de Transición Ecológica no es de la misma opinión. El pleno de Cangas, en febrero de 2016, solicitó la desafectación del ámbito de Ojea, por lo que Mariano Abalo entiende que debe ser el citado órgano quien decida sobre la solicitud de cesión de las naves.