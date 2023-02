“Violencia Zero” en el IES María Soliño.

La performance “O lugar da fenda”, protagonizado por la ceramista Verónica Moar y la bailarina y coreógrafa Rut Balbís se escenificó ayer en el pabellón del IES María Soliñ, dentro del programa de Diputación “Mulleres en acción. Violencia Zero”. En el acto estuvo presente la diputada de Igualdade, Victoria Alonso y la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas.

Listas sin gente

Pues va a estar difícil encontrar gente para ir en las listas electorales. Es el principal problema con el que se están encontrando las formaciones políticas que ya anunciaron su intención de presentarse a los comicios del mes de mayo. No hay forma de convencer a los vecinos de Cangas para que participen de esta forma en el sistema democrático. Hablan de demasiada presión ahora mismo. De crispación política que no ayudaría nada una vida en la que conciliar es un verdadero problema. Así que, por mucho que nos empeñemos, a estos dinosaurios de ahora no los saca de Cangas ni el mayor de los meteoritos. No hay nadie más.

Duelo de arte en Cangas

Vivimos estos días una de esas refriegas que antaño se reflejaban en la literatura de la época. Un grupo de artistas de Cangas quiso echar un pulso a los denominados artistas de la corte. No dudaron en presentar su obra bajo la denominación Mostra Morrazo Arte. ¡Toda una afrenta para la Mostra do Morrazo!. Es una manera de llamar la atención. La primera vez que el famoso pintor gallego Antón Lamazares expuso en Santiago de Compostela tuvo que inventar una artimaña, que no se puede repetir aquí, para atraer al publico. Lo consiguió. Un día cuento cómo lo hizo.