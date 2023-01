Talento africano y gallego para educar a los moañeses

Dos profesores llegados desde la ciudad de Tete, en Mozambique, visitaron ayer las distintas clases del instituto moañés As Barxas. Se trata de un intercambio que un centro jesuita de A Coruña tiene con otro del país africano y que se usa para compartir metodologías educativas y llevar de un país a otro el conocimiento necesario para enriquecer las clases. Los mozambiqueños explicaron también a los alumnos de Moaña lo difícil que es acceder a una educación superior en su país o cómo los estudiantes de Secundaria luchan por aprovechar la plaza que lograron en su instituto.

Los estudiantes del instituto As Barxas de Moaña se encontraron ayer con un refuerzo muy especial en su plantilla de profesores. Se trata de Hamilton Bito y Simiao Francisco, dos docentes de un instituto de Mozambique que visitaron las clases de sus colegas de Moaña en el marco de un intercambio para compartir métodos educativos, gracias a un proyecto de la Fundación Loyola Galicia. Los profesores africanos realizaron entrevistas a sus compañeros del centro moañés y participaron en clases de matemáticas, de idiomas o en los proyectos audiovisuales del centro: Caranguexo Films y Ai.Mosa. “Yo soy profesor de portugués en Mozambique y me interesa el estudio del gallego aquí, porque en nuestra zona hay cinco idiomas nativos y es habitual que los alumnos que recibimos no hablen muy bien el portugués”, explica Hamilton Bito.

Ambos son profesores en la Escola de Secundaria Inacio de Loiola, hermanada con la también escuela jesuita Santa María do Mar de A Coruña. “Es el tercer año con intercambios de este tipo. Los profesores de Mozambique vienen al centro coruñés durante sus vacaciones y nosotros hacemos lo propio en julio, para compartir métodos educativos y enriquecernos mutuamente. Además, en nuestro centro hacemos una ‘Semana de Mozambique’ una vez al año y ellos hacen lo propio con una ‘Semana de Galicia’”, apunta Susana Vázquez, del centro coruñés y que formó parte ayer de la jornada en As Barxas.

Después de pasar por varias clases, en el salón de actos los mozambiqueños impartieron una charla a jóvenes de 3º y 4º de ESO, en donde explicaron la ubicación de Mozambique, así como de su región y de la ciudad en la que se ubica su instituto: Tete, en el interior y el centro geográfico del país. Para deleite de los moañeses, ambos visitantes se animaron a cantar su himno nacional, quedando patente entre los asistentes la cercanía del portugués de este país africano con el gallego y la utilidad, por tanto, de la lengua propia. Las fotografías en clase o durante los recreos, así como del equipo de fútbol del colegio de Tete, sorprendieron a los pequeños.

“Tenemos más de 500 alumnos y 19 profesores. Contamos con clases de unos 50 alumnos. Por suerte todos son respetuosos. En nuestros institutos el curso no se mide tanto por edades como por el nivel de cada alumno, porque no todos inician la educación a la misma edad”, contaron los docentes.

Hamilton Bito explica que la situación de su país “mejoró mucho con respecto a los años 90. Gran parte de la población estudia ahora la Secundaria. Los matriculados en Universidad son muchos menos, porque solo hay en las ciudades y es difícil acudir para los que viven en el rural. También hay mucho más equilibrio de género entre los estudiantes que hace años”.

Becas

El proyecto de hermanamiento cuenta ahora con una rama de centros de Infantil. La Fundación Loyola Galicia también beca a más de 60 estudiantes huérfanos de Mozambique para que cursen la Secundaria, costeando su residencia, matrícula y uniformes.