La situación de la sanidad en el centro de salud de Moaña sigue provocando quejas. Una familia que este pasado lunes acudió a urgencias con un niño pequeño porque necesitaba un antibiótico para los ojos por la reacción de una picadura, se encontró con que no había ningún pediatra. “Pero el caso no es ese”, señala la familia, “un lunes de mañana no hay urgencias, supuestamente las urgencias eran los festivos y fines de semana en Cangas. Pero tampoco hay médicos. El centro sanitario lleno, hojas de reclamaciones apenas quedaban ya”.

La familia traslada entonces que acudirán a Cangas, pero les responden que hasta las 15:00 no les atenderán porque están en la misma situación, y que lo que pueden hacer es acudir a las urgencias en el Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo: “A esto nos negamos, a llenar un hospital con cosa así, un hospital al que desgraciadamente he tenido que acudir por cosas graves y me he encontrado con tonterías así como me envían a mí. Me niego a saturar un hospital, a estar lleno y venir con una enfermedad peor, a tener que estar 12 horas o más en una sala de espera con un menor sin mascarilla y tanto tiempo”. Esta familia asegura que ya está bien de esta situación, que llevan casi tres años con estos “vaciles. Yo no tengo por qué ir a Cangas, tengo un centro de salud cerca”. Finalmente la familia asegura que tuvieron que acudir a un centro médico de pago, porque lo del niño era una urgencia de un centro de salud para administrar un antibiótico y no era una urgencia hospitalaria. “ Y así saturamos los hospitales”. Teme que su reclamación acabe en el cubo de la basura “porque las 15 llamadas al Servicio Galego de Saúde pasándose la bola unos a otros quedará en eso”. Asegura que lo suyo fue un caso de una usuaria poniendo queja, pero el lunes en Moaña había más de 50 personas en la misma situación. Moaña tiene programada una manifestación para este domingo, a las 11:00 desde Portal do Almacén por Ramón cabanillas, para reclamar las urgencias.