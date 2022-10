Portas ofrece a la Xunta agilizar la solución a las fecales sin cerrar la Casa do Mar de Aldán

El tramo del río Orxas próximo a su desembocadura en la playa de San Cibrán volvía a presentar ayer turbidez, según alertaron ciudadanos que transitaban por el entorno, aunque algunos vecinos aseguraron que el cauce también ofrecía la misma imagen antes de atravesar la tubería bajo la Casa do Mar, lo que indicaría que el problema no deriva exclusivamente de la bajante deteriorada de esas instalaciones. La alcaldesa encargó a la UTE concesionaria del servicio que lo comprobara y los técnicos no le comunicaron ningún vertido a mayores de los ya localizados bajo las dependencias del centro de salud y del centro social. Victoria Portas no descarta que pueda haber otros, pero insiste en ir resolviendo los que ya están localizados, y tiende la mano a las consellerías de Sanidade y de Política Social para “agilizar al máximo” los trabajos que ya anunció la Xunta, otorgándole el Concello los permisos necesarios.

“Ya les aportamos los datos y el vídeo que confirman que el agua de los retretes cae directamente a la balsa que acaba en el Orxas”, reitera la regidora, que hace hincapié en corregir las deficiencias sin tener que cerrar al público la Casa do Mar. “El centro de salud y el centro social presta servicios muy importantes para la ciudadanía y en ningún momento nos propusimos cerrarlo”, abunda. También insiste Victoria Portas en la idoneidad de cambiar el tramo de saneamiento que baja paralelo al Orxas antes de su desembocadura, para garantizar que la tubería actual no está dañada ni hay conexiones ilegales. Asegura que ya trasladó en su día esa petición a Augas de Galicia para ejecutarlo, aunque desde el organismo autonómico no están por la labor de sustituir el trazado en las cuencas de los ríos, sino solo de permitir “arreglos puntuales”. Insiste en que la solución definitiva debería contar con la colaboración de la Xunta y que deberían promoverse “alternativas conjuntas” del Concello y Augas de Galicia. Asimismo, la alcaldesa de Cangas asegura que la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) tiene prevista una actuación en el tramo próximo al lavadero del rio Bouzós en San Cibrán, y sería una buena ocasión para actuar de forma integral, también bajo la superficie cambiando la tubería. La UTE del agua realizaría el proyecto y Augas ayudaría a financiarlo, aunque de momento “no hay respuesta”.