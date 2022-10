Política Social dice que reparará “en días” el tubo de la Casa do Mar de Aldán que vierte al río Orxas

La Consellería de Política Social asume su parte de responsabilidad en los vertidos fecales al río Orxas desde la Casa do Mar de Aldán y, “en los próximos días”, reparará las bajantes deterioradas de sus instalaciones y las conectará “con un nuevo colector que recoja las descargas de los aseos, evitando cualquier vertido y enganchando con el colector general de Aqualia”. Los trabajos con esa finalidad “ya están en curso”, aseguran desde ese departamento autonómico, aunque dudan de que el volumen de los vertidos registrados proceda integramente de las dependencias de dicha consellería, cuya responsabilidad se limita al centro social.

En el histórico de lecturas y consumos de la Casa do Mar registrados por la concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, la UTE Gestión Cangas, figuran dos contadores distintos en la Casa do Mar, correspondientes al centro de salud y al centro social. El primero se factura a la Estrutura Organizativa de Xestión Integral (EOXI), de la Consellería de Sanidade, y el segundo a la Consellería de Política Social. Desde el Concello de Cangas les atribuyen la responsabilidad en los vertidos porque, tras añadir un tinte fosforescente a los depósitos de las cisternas, los técnicos comprobaron que el agua de los retretes cae a una balsa que conduce directamente al cauce fluvial a escasos metros de su desembocadura en la playa de San Cibrán. El problema estaría causado por deficiencias o avería en la tubería de la Casa do Mar que debería conectar con la red de fecales.

Las administraciones municipal y autonómica llevan meses en controversia por este asunto. Los días 19, 20 y 21 de septiembre, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tramitó tres denuncias relacionadas con vertidos al Orxas, y Augas de Galicia las remitió al Concello, que ya dispondría de las analíticas existentes. Augas aseguró, días después, que el consistorio aún no había respondido a su requerimiento, aunque estaba “en plazo para enmendarlo o informar de las actuaciones que está llevando a cabo” con ese objetivo, bajo la advertencia de un expediente sancionador si no lo hacía. Sin embargo, la alcaldesa recurrió a las pruebas realizadas por los técnicos en los últimos días para redirigir al menos parte de la responsabilidad hacia la Xunta, aunque Victoria Portas también apuntó que están “trabajando conjuntamente” para solucionarlo.

“En los primeros días de la incidencia de vertidos, personal técnico de esta Consellería acudió sobre el terreno para tener conocimiento de la situación. Los trabajos para evitar cualquier vertido de la parte que corresponde a esta Consellería están en curso y en los próximos días estará ya efectuada la reparación”, confirmó ayer un portavoz de Política Social. Esos trabajos “consisten basicamente en reparar las bajantes, que se conectarán con un nuevo colector que recoja las descargas de los aseos, evitando cualquier vertido y enganchando con el colector general de Aqualia”, precisa.