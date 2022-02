Bueu llevará casi 2.000 libros al Centro Social do Mar durante las obras de la biblioteca

El Concello de Bueu trasladará de forma provisional la biblioteca Torrente Ballester al Centro Social do Mar mientras se ejecutan las obras de reforma y ampliación de la actual, una vez esta misma semana el regidor buenense, Félix Juncal, suscribió con la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, el convenio para la financiación de los trabajos a través del Plan ReacPon.

La decisión adoptada por el gobierno local supondrá el traslado de solo una pequeña parte de los fondos bibliográficos al nuevo espacio en el Centro Social do Mar. Las estimaciones realizadas por el edil de Patrimonio, Arquivo e Bibliotecas, Alberto Moital, apunta a que la cifra se situaría entre los 1.000 y 2.000 ejemplares. “Se hará una selección incluyendo las novedades, los libros más leídos y contando con las bibliotecas escolares”, afirma el concejal. El resto de los aproximadamente 30.000 libros que tiene en sus fondos el concello buenense se trasladaría a un almacén a la espera de que finalice la reforma y ampliación de la biblioteca y puedan ocupar su lugar en ella.

El proyecto de ampliación será aprovechado para acometer un expurgo de aquellos volúmenes no actualizados, de ejemplares antiguos que ya tengan un relevo o de enciclopedias. Se reducirán de este modo los fondos a fin de disponer de mayor espacio eliminando ejemplares con escasa salida. Más adelante Moital contempla la idea de organizar un mercadillo para regalar esos ejemplares a las personas que puedan estar interesadas “y darles de este modo una segunda vida”. Una vez se haga esta selección para desprenderse de algunos libros se realizará el traslado de los fondos escogidos para estar en el Centro Social do Mar. La cifra no superará los dos millares por la lógica limitación de espacio. Así podrá mantenerse activo el servicio de préstamo.

El Concello habilitará un espacio en el lugar para seguir realizando el préstamo de ejemplares

En cuanto a la sala de estudio la intención del ejecutivo buenense es la de mantenerla en la biblioteca Torrente Ballester todo el tiempo posible, hasta que la entrada de la maquinaria impida hacerlo por los ruidos que ocasionará. La idea que se está estudiando es que posteriormente las personas que quieran utilizarla –especialmente estudiantes preparando oposiciones– se trasladen a otros puntos del municipio. La opción de la biblioteca de Cela es una de las más plausibles, ofreciendo horario de mañana y tarde, pero también se dispondría de Beluso por la tarde y no se descarta la opción de tener un espacio en el propio Centro Social do Mar.

El Concello ha comenzado a contactar con empresas especializadas para asumir el traslado de los volúmenes que no irían al Centro Social do Mar sino que se dejarían en depósito en un almacén, y estudia asimismo si se reutilizarán las estanterías de la biblioteca actual, toda vez que el proyecto de reforma contempla asimismo la dotación de nuevas estructuras para el almacenamiento de los libros. La última fase después de la conclusión de los trabajos sería el retorno de los fondos bibliográficos y el traslado del archivo municipal desde Cela hasta la reformada biblioteca Torrente Ballester.

Los fondos restantes se trasladarán de forma provisional a un almacén

Una vez se ha suscrito el convenio con la Diputación la pelota está en el tejado del Concello, que pondrá a trabajar a sus servicios técnicos para la puesta en marcha del expediente de contratación del proyecto de la biblioteca, con el horizonte de tener finalizados los trabajos en abril de 2023. La actuación contempla la dotación de una nueva planta de 360 metros cuadrados que acogería un aula de estudio. En la planta baja se mantendría la biblioteca con una sala de estudio y en el semisótano se instalaría el archivo municipal, una sala de conferencias y el despacho del bibliotecario. El presupuesto alcanza los 919.000 euros, de los que el 80 por ciento llegan a través del ReacPon.