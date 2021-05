Una tramitación "farragosa" que ahoga al astillero de Purro

El Concello de Bueu tiene previsto convocar en los próximos días a la Asociación Os Galos para “limar asperezas” por el retraso que acumula la segunda fase de la rehabilitación del antiguo astillero de Banda do Río. Una demora que desde la Alcaldía y la Concellería de Cultura aseguran que ya se explicó en ocasiones anteriores y que está vinculada a los “farragosos” trámites administrativos que requieren los procesos de licitación. Más aún en este caso, que la carpintería de ribera está ubicada en una zona competencia de Costas del Estado. “Estamos pendientes de que llegue la renovación de su autorización, un permiso sin el cual no se puede iniciar el proceso de licitación”, explican el alcalde y el responsable de Cultura, Félix Juncal y Xosé Leal.