El PP urge un plan de tráfico a las playas de O Hío tras varias intentonas fallidas en los últimos veranos

El gobierno de Cangas debe elaborar y aplicar, de forma urgente, un plan de tráfico para la parroquia de O Hío acordado con los distintos grupos políticos y colectivos sociales. Para el Partido Popular, ese debe ser uno de los objetivos prioritarios del Concello a corto plazo, pues el verano está a las puertas, y con él los previsibles problemas de atascos y de regulación del acceso a las playas. A través de su portavoz, José Enrique Sotelo, el grupo mayoritario de la Corporación ha presentado una moción para su debate plenario, en la que recuerda que en los últimos años se registran tantas promesas como incumplimientos en este campo y las iniciativas del bipartito han quedado en simples intentonas fallidas, critican.

Para los populares, la regulación del tráfico, sobre todo en el entorno de los arenales de O Hío durante el verano, es “uno de los problemas fundamentales” del municipio, y desde la Administración local nada efectivo se ha hecho en los últimos años para paliarlo. “Lejos quedan las declaraciones en la prensa anunciando que la Policía Local haría un plan de tráfico aldea por aldea para paliar los atascos”, que datan de enero de 2019, incluso las previsiones de contratar una empresa externa, o el anuncio de que ya se estaba elaborando una propuesta de tráfico para cada una con la finalidad de mejorar la situación”, agravada por la mayor afluencia de visitantes desdoblarse el Corredor do Morrazo en Autovía.

“Dos años y tres meses después nada se ha hecho, más allá de un decreto chapuza, no constitucional e ilegal”, como atestiguarían el informe del secretario del Concello y el requerimiento de la Valedora do Pobo, pues, “con la excusa de la pandemia se impedía el acceso a los vehículos de personas no canguesas, como si los causantes de la transmisión del coronavirus fueran los coches y no las personas”. Para el PP, la explicación es que “resultaba más fácil y rentable multar que señalizar y ordenar el tráfico”.

Entre los motivos que fundamentan la moción, Sotelo incide en que ya presentaron idéntica demanda al menos en dos ocasiones, en primavera de 2020, un plan de tráfico que debería estar incluido en el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS), del que tampoco nada se sabe más allá de un borrador en el que se “ignoraba a las parroquias” y de las noticias sobre la intención de la empresa de renunciar a los trabajos. El plan de tráfico que el PP demanda repite los argumentos de la moción aprobada en junio de 2020, sin resultados.

Otra propuesta aprobada y que no se cumplió

La propuesta de acuerdo que el PP presenta para su debate y aprobación en el Pleno ordinario de abril no difiere en nada, excepto en la fecha, de la que se aprobó en junio de 2020, con los votos favorables del gobierno y en contra del BNG, por entender la formación nacionalista que debería estar incluido en el PMUS. “El Pleno de la Corporación insta al Gobierno Municipal a que, de forma urgente, elabore y aplique a la mayor brevedad un plan de tráfico para la parroquia de O Hío acordado con los distintos grupos políticos y colectivos de la parroquia, plasmó el acta, solo tres meses después de otra petición similar de los populares que no fructificó”. De poco o nada sirvió tampoco ese compromiso plenario, porque la solución no llegó y sigue sobre la mesa, advierte el Partido Popular.

Más medios policiales y alivio de la pandemia

Entre los argumentos que sirvieron hace un año al gobierno municipal para excusar la elaboración del plan de tráfico consensuado estaban la falta de efectivos policiales y las dificultades para reunirse con los colectivos debido al COVID, dos situaciones que han mejorado en vísperas de otro verano.